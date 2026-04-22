LIVE : కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - KTR ON PC GHOSE COMMISSION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 22, 2026 at 6:04 PM IST
KTR On PC Ghose Commission : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగమైన మేడిగడ్డ, సుందిళ్ల, అన్నారం బ్యారేజీల నిర్మాణం, నిర్వహణల్లో అవకతవకలపై విచారణకు ఏర్పాటు చేసిన జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్పై దాఖలైన పిటిషన్పై తెలంగాణ హైకోర్టు నేడు తీర్పు వెల్లడించింది. ఈ విషయంలో జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికను సవాల్ చేస్తూ కేటీఆర్, హరీశ్రావు పిటిషన్ దాఖలు వేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిలో న్యాయ స్థానం వీరికి ఊరట కల్పించింది.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నియమించిన జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక అంశంపై నేడు హైకోర్టు తీర్పు వెల్లడించింది. ఘోష్ కమిషన్ నివేదికపై హైకోర్టు స్టేను కేటీఆర్ స్వాగతించారు. హైకోర్టు తీర్పు కాంగ్రెస్ కుట్రలకు చెంప దెబ్బ పడ్డంటుందని పేర్కొన్నారు. వ్యవస్థలను దుర్వినియోగం చేస్తున్న తీరును ఈ తీర్పు ఎండగట్టిందని వెల్లడించారు. ఇకనైనా రాజకీయ కుట్రలు పక్కనపెట్టి రైతుల కోసం పనిచేయాలి అధికార పక్షాన్ని సూచించారు. పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక పీసీసీ నివేదిక అని ఇవాళ నిజమైందని అన్నారు. ఈ విషయంపై కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. దీనిని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.
