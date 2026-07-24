LIVE : దిల్లీ విద్యార్థులకు సంఘీభావంగా ఇందిరాపార్క్లో బీఆర్ఎస్వీ నిరసన - పాల్గొన్న కేటీఆర్ - BRSV PROTEST AT INDIRA PARK LIVE
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Published : July 24, 2026 at 12:48 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 1:28 PM IST
KTR Joins BRSV Protest At Indirapark LIVE : నీట్ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారానికి వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో జరిగిన ఆందోళన సందర్భంగా విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జీ తదితనంతర పరిణామాల సెగ రాష్ట్రాన్ని తాకింది. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీ ఘటనలకు నిరసనగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఇందిరా పార్కు వద్ద ఆ పార్టీ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. బీఆర్ఎస్వీ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 వరకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్తో పాటు ఇతర నేతలు కూడా పాల్గొంటారు. దిల్లీలో విద్యార్థులపై కేంద్రం అణచివేత, దాష్టీకానికి వ్యతిరేకంగా బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కేటీఆర్ బీజేపీ ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు గుప్పించారు. దిల్లీ విద్యార్థులకు మద్ధతిగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ పాల్గొని పలు విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
KTR Joins BRSV Protest At Indirapark LIVE : నీట్ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారానికి వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో జరిగిన ఆందోళన సందర్భంగా విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జీ తదితనంతర పరిణామాల సెగ రాష్ట్రాన్ని తాకింది. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీ ఘటనలకు నిరసనగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఇందిరా పార్కు వద్ద ఆ పార్టీ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. బీఆర్ఎస్వీ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 వరకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్తో పాటు ఇతర నేతలు కూడా పాల్గొంటారు. దిల్లీలో విద్యార్థులపై కేంద్రం అణచివేత, దాష్టీకానికి వ్యతిరేకంగా బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కేటీఆర్ బీజేపీ ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు గుప్పించారు. దిల్లీ విద్యార్థులకు మద్ధతిగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ పాల్గొని పలు విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.