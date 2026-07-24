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LIVE : దిల్లీ విద్యార్థులకు సంఘీభావంగా ఇందిరాపార్క్​లో బీఆర్​ఎస్​వీ నిరసన - పాల్గొన్న కేటీఆర్ - BRSV PROTEST AT INDIRA PARK LIVE

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KTR Joins BRSV Protest At Indirapark LIVE : (ETV Bhrat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 12:48 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 1:28 PM IST

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KTR Joins BRSV Protest At Indirapark LIVE : నీట్ పేపర్​ లీకేజీ వ్యవహారానికి వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో జరిగిన ఆందోళన సందర్భంగా విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జీ తదితనంతర పరిణామాల సెగ రాష్ట్రాన్ని తాకింది. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీ ఘటనలకు నిరసనగా బీఆర్ఎస్​ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఇందిరా పార్కు వద్ద ఆ పార్టీ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. బీఆర్ఎస్​వీ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 వరకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​తో పాటు ఇతర నేతలు కూడా పాల్గొంటారు. దిల్లీలో విద్యార్థులపై కేంద్రం అణచివేత, దాష్టీకానికి వ్యతిరేకంగా బీఆర్ఎస్​ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కేటీఆర్ బీజేపీ ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు గుప్పించారు. దిల్లీ విద్యార్థులకు మద్ధతిగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో కేటీఆర్​ పాల్గొని పలు విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

KTR Joins BRSV Protest At Indirapark LIVE : నీట్ పేపర్​ లీకేజీ వ్యవహారానికి వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో జరిగిన ఆందోళన సందర్భంగా విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జీ తదితనంతర పరిణామాల సెగ రాష్ట్రాన్ని తాకింది. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీ ఘటనలకు నిరసనగా బీఆర్ఎస్​ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఇందిరా పార్కు వద్ద ఆ పార్టీ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. బీఆర్ఎస్​వీ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 వరకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​తో పాటు ఇతర నేతలు కూడా పాల్గొంటారు. దిల్లీలో విద్యార్థులపై కేంద్రం అణచివేత, దాష్టీకానికి వ్యతిరేకంగా బీఆర్ఎస్​ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కేటీఆర్ బీజేపీ ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు గుప్పించారు. దిల్లీ విద్యార్థులకు మద్ధతిగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో కేటీఆర్​ పాల్గొని పలు విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : July 24, 2026 at 1:28 PM IST

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TAGGED:

KTR PROTEST AT INDIRAPARK LIVE
KTR COMMENTS ON STUDENTS PROTEST
ఇందిరాపార్క్​లో బీఆర్ఎస్​వీ నిరసన
BRS PROTEST AT INDIRA PARK LIVE
BRSV PROTEST AT INDIRA PARK LIVE

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ETV Bharat Telangana Team

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