LIVE : జగిత్యాలలో మాజీ మంత్రి జీవన్రెడ్డితో కలిసి కేటీఆర్ ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR WITH JEEVAN REDDY IN JAGITYAL
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 9, 2026 at 4:43 PM IST
KTR with Jeevan Reddy in Jagityal : మాజీమంత్రి జీవన్రెడ్డిని బీఆర్ఎస్లో చేరాలని ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ కోరారు. అంతకుముందు పార్టీ నేతలతో కలిసి జగిత్యాలలోని జీవన్రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లారు. కాసేపు సరదాగా మాట్లాడుతూ ఇరువురు యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్నారు. కేటీఆర్ వెంట మాజీ మంత్రులు గంగుల కమలాకర్, కొప్పుల ఈశ్వర్, ఎమ్మెల్సీ ఎల్ రమణ, కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే కల్వకుంట్ల సంజయ్ ఉన్నారు. ఇటీవల జీవన్రెడ్డి తన అనుచరుల సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. జగిత్యాలలో 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి డాక్టర్ సంజయ్ గెలిచారు. అప్పటి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. దీంతో ఆయన అధికార పార్టీతో కలిసి పనిచేస్తానని బహిరంగంగా వెల్లడించారు. అక్కడే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన జీవన్ రెడ్డి ఒటమి చెందడం, ఆయనకు సమాచారం లేకుండా ఎమ్మెల్యే సంజయ్ని కాంగ్రెస్లో చేర్చుకోవడంతో ఆయన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం పలుమార్లు నచ్చజెప్పింది. సంతృప్తి చెందని ఆయన తిరుగుబాటు చేసి రాజీనామా చేశారు.
