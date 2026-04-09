LIVE : జగిత్యాలలో మాజీ మంత్రి జీవన్​రెడ్డితో కలిసి కేటీఆర్ ప్రెస్​మీట్​ - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR WITH JEEVAN REDDY IN JAGITYAL

KTR (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 9, 2026 at 4:43 PM IST

KTR with Jeevan Reddy in Jagityal : మాజీమంత్రి జీవన్‌రెడ్డిని బీఆర్‌ఎస్‌లో చేరాలని ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ కోరారు. అంతకుముందు పార్టీ నేతలతో కలిసి జగిత్యాలలోని జీవన్‌రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లారు. కాసేపు సరదాగా మాట్లాడుతూ ఇరువురు యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్నారు. కేటీఆర్​ వెంట మాజీ మంత్రులు గంగుల కమలాకర్‌, కొప్పుల ఈశ్వర్‌, ఎమ్మెల్సీ ఎల్​ రమణ, కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే కల్వకుంట్ల సంజయ్ ఉన్నారు. ఇటీవల జీవన్​రెడ్డి తన అనుచరుల సమక్షంలో కాంగ్రెస్​ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. జగిత్యాలలో 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ నుంచి డాక్టర్​ సంజయ్ గెలిచారు. అప్పటి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్​ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. దీంతో ఆయన అధికార పార్టీతో కలిసి పనిచేస్తానని బహిరంగంగా వెల్లడించారు. అక్కడే కాంగ్రెస్​ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన జీవన్​ రెడ్డి ఒటమి చెందడం, ఆయనకు సమాచారం లేకుండా ఎమ్మెల్యే సంజయ్​ని కాంగ్రెస్​లో చేర్చుకోవడంతో ఆయన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం పలుమార్లు నచ్చజెప్పింది. సంతృప్తి చెందని ఆయన తిరుగుబాటు చేసి రాజీనామా చేశారు.

ఇలాంటి కథనాలు

CM REVANTH REDDY

LIVE : పిప్రి బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 6, 2026 at 3:34 PM IST
CM Revanth reddy

LIVE : బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ క్షేత్రంలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 6, 2026 at 12:15 PM IST
CM REVANTH REDDY

LIVE : ఫుట్​బాల్ ఛాంపియన్ షిప్-2026 ముగింపు వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 5, 2026 at 6:21 PM IST
High Court Zone-2 Building Construction Works Live

LIVE : హైకోర్టు జోన్-2 భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 5, 2026 at 10:55 AM IST

