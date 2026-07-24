బ్రిటన్లో కేటీఆర్ పుట్టినరోజు వేడుకలు - బ్రిటన్లో కేటీఆర్ జన్మదిన వేడుకలు
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Published : July 24, 2026 at 5:45 PM IST
KTR Birthday Celebrations At Britain : మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ 50వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విదేశాల్లోని అభిమానులు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎన్ఆర్ఐ బీఆర్ఎస్ యూకే యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో బ్రిటన్లో ఏరియల్ బ్యానర్ టోయింగ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అనంతరం కేక్ కట్ చేసి, కేటీఆర్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రశాంత్ మామిడాల, తరుణ్ లూనావత్, హరికృష్ణ మామిళ్ల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి కేటీఆర్ ఎంతో కృషిచేసినట్లు తెలిపారు. కేటీఆర్ పట్ల అభిమానం, గౌరవంతో పుట్టినరోజు వేడుకలు నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. మరోవైపు సికింద్రాబాద్ బోయిన్పల్లిలో మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి నివాసంలో కేటీఆర్ పుట్టిన రోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. మేడ్చల్ కార్యకర్తలతో కలిగి మల్లారెడ్డి కేక్ కట్ చేశారు. కేటీఆర్కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై వీరోచితంగా పోరాడుతున్నారని ప్రశంసించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
KTR Birthday Celebrations At Britain : మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ 50వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విదేశాల్లోని అభిమానులు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎన్ఆర్ఐ బీఆర్ఎస్ యూకే యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో బ్రిటన్లో ఏరియల్ బ్యానర్ టోయింగ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అనంతరం కేక్ కట్ చేసి, కేటీఆర్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రశాంత్ మామిడాల, తరుణ్ లూనావత్, హరికృష్ణ మామిళ్ల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి కేటీఆర్ ఎంతో కృషిచేసినట్లు తెలిపారు. కేటీఆర్ పట్ల అభిమానం, గౌరవంతో పుట్టినరోజు వేడుకలు నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. మరోవైపు సికింద్రాబాద్ బోయిన్పల్లిలో మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి నివాసంలో కేటీఆర్ పుట్టిన రోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. మేడ్చల్ కార్యకర్తలతో కలిగి మల్లారెడ్డి కేక్ కట్ చేశారు. కేటీఆర్కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై వీరోచితంగా పోరాడుతున్నారని ప్రశంసించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు.