LIVE : కరీంనగర్ జిల్లా అలుగునూరులో దీక్షాదివస్ సభలో కేటీఆర్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : November 29, 2026 at 5:35 PM IST
ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనే లక్ష్యంగా కేసీఆర్ 2009 నవంబర్ 29న ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు దిగిన రోజును బీఆర్ఎస్ ఏటా దీక్షా దివస్గా నిర్వహిస్తోంది. దీక్షా దివస్ సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం వివిధ కార్యక్రమాలను పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేపడుతోంది. ఈ ఏడాది దీక్షా దివస్ను మరింత ప్రత్యేకంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వం నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని శాసనసభ నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో స్ఫూర్తి సభలు నిర్వహిస్తున్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా అలుగునూరులో దీక్షా దివస్ స్ఫూర్తి పేరిట భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ సభకు పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. దీక్షా దివస్ తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన సభ అని బీఆర్ఎస్ నేతలు స్పష్టం చేశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో దీక్షదివస్ కార్యక్రమం కరీంనగర్ జిల్లా అలుగునూరులో జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ హాజరై మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనే లక్ష్యంగా కేసీఆర్ 2009 నవంబర్ 29న ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు దిగిన రోజును బీఆర్ఎస్ ఏటా దీక్షా దివస్గా నిర్వహిస్తోంది. దీక్షా దివస్ సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం వివిధ కార్యక్రమాలను పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేపడుతోంది. ఈ ఏడాది దీక్షా దివస్ను మరింత ప్రత్యేకంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వం నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని శాసనసభ నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో స్ఫూర్తి సభలు నిర్వహిస్తున్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా అలుగునూరులో దీక్షా దివస్ స్ఫూర్తి పేరిట భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ సభకు పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. దీక్షా దివస్ తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన సభ అని బీఆర్ఎస్ నేతలు స్పష్టం చేశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో దీక్షదివస్ కార్యక్రమం కరీంనగర్ జిల్లా అలుగునూరులో జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ హాజరై మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.