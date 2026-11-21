శ్రీశైలంలో వైభవంగా కోటి దీపోత్సవం - పాల్గొన్న వేలాది భక్తులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 3:42 PM IST
Koti Deepotsavam at Srisailam Temple : నంద్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ శైవ క్షేత్రమైన శ్రీశైలం మహా క్షేత్రంలో కార్తీక మాసోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో వైభవంగా కోటి దీపోత్సవం జరిగింది. దేవస్థానం చైర్మన్ పోతుకుంట రమేశ్ నాయుడు, ఈవో శ్రీనివాసరావు, ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కోటి దీపోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు. ఆలయానికి ఉత్తరం వైపు ఉన్న ఆగమ పాఠశాల మైదానంలో కోటి దీపోత్సవాన్ని కన్నుల పండువగా నిర్వహించారు. ఈ మైదానంలో భారీ స్థాయిలో కైలాస పర్వతం, శివుడి సెట్టింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. కోటి దీపోత్సవం వేదికపై శ్రీ భ్రమరాంబ, మల్లికార్జున స్వామి వార్ల ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చారు. వాటికి దేవస్థానం అర్చకులు విశేష పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కోటి దీపోత్సవ కార్యక్రమంలో వేలాదిమంది భక్తజనం పాల్గొని కార్తిక దీపారాధన నిర్వహించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినీ గాయకుడు మనో ఆలపించిన భక్తి గీతాలు భక్తులను తన్మయత్వానికి గురి చేశాయి.
Koti Deepotsavam at Srisailam Temple : నంద్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ శైవ క్షేత్రమైన శ్రీశైలం మహా క్షేత్రంలో కార్తీక మాసోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో వైభవంగా కోటి దీపోత్సవం జరిగింది. దేవస్థానం చైర్మన్ పోతుకుంట రమేశ్ నాయుడు, ఈవో శ్రీనివాసరావు, ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కోటి దీపోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు. ఆలయానికి ఉత్తరం వైపు ఉన్న ఆగమ పాఠశాల మైదానంలో కోటి దీపోత్సవాన్ని కన్నుల పండువగా నిర్వహించారు. ఈ మైదానంలో భారీ స్థాయిలో కైలాస పర్వతం, శివుడి సెట్టింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. కోటి దీపోత్సవం వేదికపై శ్రీ భ్రమరాంబ, మల్లికార్జున స్వామి వార్ల ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చారు. వాటికి దేవస్థానం అర్చకులు విశేష పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కోటి దీపోత్సవ కార్యక్రమంలో వేలాదిమంది భక్తజనం పాల్గొని కార్తిక దీపారాధన నిర్వహించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినీ గాయకుడు మనో ఆలపించిన భక్తి గీతాలు భక్తులను తన్మయత్వానికి గురి చేశాయి.