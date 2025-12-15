ETV Bharat / Videos

LIVE: కొసరాజు సర్వలభ్య రచనల సంకలనం పుస్తకావిష్కరణ - ప్రత్యక్షప్రసారం - KOSARAJU BOOK LAUNCHING LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 6:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Kosaraju Book Launch at Kuppuswamy Chowdary College in Guntur : గుంటూరులోని జాగర్లమూడి కుప్పుస్వామి చౌదరి కళాశాలలో తానా, మనసు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కొసరాజు రాఘవయ్య సర్వలభ్య రచనల సంకలనం ఆవిష్కరణ జరిగింది. బాపట్ల జిల్లాలో జన్మించిన కోసరాజు తెలుగు సినిమా పాటల రచయితగా తనదైన చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారు. సోమవారం సాయంత్రం కొసరాజు పాటల సంగీత విభావరితో కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. అనంతరం కొసరాజు సర్వలభ్య రచనల సంకలనం ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి తానా పూర్వాధ్యక్షులు, డా. తోటకూర ప్రసాద్​ సభాధ్యక్షత వహించారు. మహా సహస్తావధాని, ప్రవచన కిరీటి, పద్మశ్రీ, డా. గరికపాటి నరసింహారావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఇంక ప్రఖ్యాత సినీ గేయ రచయిత రామజోగయ్య శాస్త్రి, మనసు ఫౌండేషన్​ ఛైర్మన్​ డా. మన్నం వెంకటరాయుడు, కొసరాజు సర్వలభ్య రచనల సంకలనం సంపాదకుడు పారా అశోక్​కుమార్​లు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కొసరాజు పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం ప్రత్యక్షప్రసారం మీ కోసం. 

Kosaraju Book Launch at Kuppuswamy Chowdary College in Guntur : గుంటూరులోని జాగర్లమూడి కుప్పుస్వామి చౌదరి కళాశాలలో తానా, మనసు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కొసరాజు రాఘవయ్య సర్వలభ్య రచనల సంకలనం ఆవిష్కరణ జరిగింది. బాపట్ల జిల్లాలో జన్మించిన కోసరాజు తెలుగు సినిమా పాటల రచయితగా తనదైన చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారు. సోమవారం సాయంత్రం కొసరాజు పాటల సంగీత విభావరితో కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. అనంతరం కొసరాజు సర్వలభ్య రచనల సంకలనం ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి తానా పూర్వాధ్యక్షులు, డా. తోటకూర ప్రసాద్​ సభాధ్యక్షత వహించారు. మహా సహస్తావధాని, ప్రవచన కిరీటి, పద్మశ్రీ, డా. గరికపాటి నరసింహారావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఇంక ప్రఖ్యాత సినీ గేయ రచయిత రామజోగయ్య శాస్త్రి, మనసు ఫౌండేషన్​ ఛైర్మన్​ డా. మన్నం వెంకటరాయుడు, కొసరాజు సర్వలభ్య రచనల సంకలనం సంపాదకుడు పారా అశోక్​కుమార్​లు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కొసరాజు పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం ప్రత్యక్షప్రసారం మీ కోసం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

KOSARAJU BOOK LAUNCHING
కొసరాజు పుస్తకావిష్కరణ
KOSARAJU BOOK
BOOK LAUNCH AT KUPPUSWAMY COLLEGE
KOSARAJU BOOK LAUNCHING LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Chandrababu and Lokesh Inaugurates Cognizant Office in Visakha LIVE

LIVE: విశాఖలో కాగ్నిజెంట్​ శాశ్వత క్యాంపస్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 12, 2025 at 12:54 PM IST
Lok Sabha Sessions 2025 Live

LIVE : లోక్​సభ సమావేశాలు -ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 10, 2025 at 11:26 AM IST
RAJYA SABHA SESSION LIVE

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 10, 2025 at 11:07 AM IST
Lok Sabha Session Live

LIVE : పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు - లోక్​సభలో చర్చ -ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 9, 2025 at 11:05 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.