LIVE: కొసరాజు సర్వలభ్య రచనల సంకలనం పుస్తకావిష్కరణ - ప్రత్యక్షప్రసారం - KOSARAJU BOOK LAUNCHING LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 6:40 PM IST
Kosaraju Book Launch at Kuppuswamy Chowdary College in Guntur : గుంటూరులోని జాగర్లమూడి కుప్పుస్వామి చౌదరి కళాశాలలో తానా, మనసు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కొసరాజు రాఘవయ్య సర్వలభ్య రచనల సంకలనం ఆవిష్కరణ జరిగింది. బాపట్ల జిల్లాలో జన్మించిన కోసరాజు తెలుగు సినిమా పాటల రచయితగా తనదైన చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారు. సోమవారం సాయంత్రం కొసరాజు పాటల సంగీత విభావరితో కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. అనంతరం కొసరాజు సర్వలభ్య రచనల సంకలనం ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి తానా పూర్వాధ్యక్షులు, డా. తోటకూర ప్రసాద్ సభాధ్యక్షత వహించారు. మహా సహస్తావధాని, ప్రవచన కిరీటి, పద్మశ్రీ, డా. గరికపాటి నరసింహారావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఇంక ప్రఖ్యాత సినీ గేయ రచయిత రామజోగయ్య శాస్త్రి, మనసు ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్ డా. మన్నం వెంకటరాయుడు, కొసరాజు సర్వలభ్య రచనల సంకలనం సంపాదకుడు పారా అశోక్కుమార్లు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కొసరాజు పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం ప్రత్యక్షప్రసారం మీ కోసం.
