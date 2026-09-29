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కొంగర కుర్దు గ్రామ రైతుల ఆవేదన - సోమాజిగూడలో ప్రెస్​ క్లబ్​ ఏర్పాటు

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మీడియా సమావేశంలో తమ బాధలు వివరిస్తున్న కొంగర కుర్దు గ్రామ రైతులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 3:24 PM IST

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Kongara Kurdu Land Dispute : తరతరాలుగా సాగు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న సొంత భూములను తమవేనని నిరూపించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలం కొంగర కుర్దు గ్రామానికి చెందిన రైతు కుటుంబాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో రైతులు శ్రీరాములు, రాజకుమార్, ప్రమీల, సుశీలలు తమ భూసమస్యపై మీడియా ముందు వివరాలను వెల్లడించారు. కొంగర కుర్దు (ఏ) గ్రామ పరిధిలోని సర్వే నంబర్లు 384 నుంచి 386, అలాగే 388 నుంచి 394 వరకు ఉన్న దాదాపు 18 ఎకరాల భూమి ఇనాం ద్వారా తమ ముత్తాత రామయ్యకు సంక్రమించింది. ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు ఐదు తరాలుగా ఆ భూమిలోనే తాము వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. గతంలో 2007వ సంవత్సరంలో సదరు 18 ఎకరాల భూమి 'వక్ఫ్' స్థలమంటూ కొందరు వివాదం సృష్టించారని, దీంతో తాము న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించగా అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చిందన్నారు. కానీ మళ్లీ ఇప్పుడు తమ భూమి వక్ఫ్​ బోర్డ్​ స్థలమంటూ, అది 22ఏ లో ఉందని చెప్పి ఎవరో తమ భూమిని కొందరు వ్యక్తులు కబ్జా చేద్దామని చూస్తున్నారని శ్రీరాములు ప్రెస్​ మీట్​లో వాపోయారు.  

Kongara Kurdu Land Dispute : తరతరాలుగా సాగు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న సొంత భూములను తమవేనని నిరూపించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలం కొంగర కుర్దు గ్రామానికి చెందిన రైతు కుటుంబాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో రైతులు శ్రీరాములు, రాజకుమార్, ప్రమీల, సుశీలలు తమ భూసమస్యపై మీడియా ముందు వివరాలను వెల్లడించారు. కొంగర కుర్దు (ఏ) గ్రామ పరిధిలోని సర్వే నంబర్లు 384 నుంచి 386, అలాగే 388 నుంచి 394 వరకు ఉన్న దాదాపు 18 ఎకరాల భూమి ఇనాం ద్వారా తమ ముత్తాత రామయ్యకు సంక్రమించింది. ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు ఐదు తరాలుగా ఆ భూమిలోనే తాము వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. గతంలో 2007వ సంవత్సరంలో సదరు 18 ఎకరాల భూమి 'వక్ఫ్' స్థలమంటూ కొందరు వివాదం సృష్టించారని, దీంతో తాము న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించగా అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చిందన్నారు. కానీ మళ్లీ ఇప్పుడు తమ భూమి వక్ఫ్​ బోర్డ్​ స్థలమంటూ, అది 22ఏ లో ఉందని చెప్పి ఎవరో తమ భూమిని కొందరు వ్యక్తులు కబ్జా చేద్దామని చూస్తున్నారని శ్రీరాములు ప్రెస్​ మీట్​లో వాపోయారు.  

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