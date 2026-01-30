ETV Bharat / Videos

అనకాపల్లి ఉత్సవానికి ముస్తాబైన కొండకర్ల ఆవ - పడవుల్లో పర్యటకుల విహారం - ANAKAPALLI USTAV 2026

అనకాపల్లి ఉత్సవానికి ముస్తాబైన కొండకర్ల ఆవ - పడవుల్లో పర్యటకుల విహారం (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 4:42 PM IST

1 Min Read
Kondakarla Ava Special Attraction at Anakapalli Festival : అనకాపల్లి ఉత్సవానికి కొండకర్ల ఆవ ముస్తాబైంది. అనకాపల్లి జిల్లా ఏర్పడిన తర్వాత తొలిసారి జరుగుతున్న ఉత్సవం ప్రత్యేకంగా నిలవనుంది. కొల్లేరు తర్వాత అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సు అయిన కొండకర్ల ఆవ వేడుకలకు ప్రధాన వేదికగా నిలవనుంది. స్వాగత ద్వారాలు, సెల్ఫీ పాయింట్లు, ఫ్లోటింగ్ జెట్టి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. కొండకర్ల ఆవ వద్ద రబ్బరు వంతెనను అందమైన పువ్వులతో, చెక్కలతో ముస్తాబు చేశారు. హౌస్ బోట్లు, ఫుడ్ స్టాల్సు, పువ్వుల ప్రదర్శన, ఆవ చరిత్రను వివరించే గైడ్లు ఇలా సకల ఏర్పాట్లతో ఉత్సవ శోభ కనిపిస్తోంది. అనకాపల్లి ఉత్సవాల్లో భాగంగా కొండకర్ల ఆవ వద్ద కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు. వేడుకల్లో ఆతిథులకు ఆహ్లాదం పంచనుంది. ఇక్కడ పడవుల్లో విహారం చేయటంపై పర్యాటకులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాము చాలా గొప్ప అనుభూతి పొందామని పర్యటకులు అంటున్నారు. మరికొన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తే ఇక్కడకు వచ్చే వారి సంఖ్య పెరుగుతుందని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 

TAGGED:

KONDAKARLA LAKE FESTIVAL
ANAKAPALLI FESTIVAL
KONDAKARLA LAKE
KONDAKARLA LAKE AT ANAKAPALLI
ANAKAPALLI USTAV 2026

