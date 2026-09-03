LIVE : కొండా సురేఖ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : September 3, 2026 at 4:18 PM IST
Konda Surekha Press Conference LIVE : తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. సీఎం రేవంత్రెడ్డిపై కొండా సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలు, మంత్రి తొలగింపునకు దారితీశాయి. ఈ వ్యాఖ్యలపై కొండా సురేఖ పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీకి లేఖ పంపడం, ఆ లేఖపై ఏఐసీసీ పెద్దలు దృష్టిసారించడం, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్, రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జీ మీనాక్షీ నటరాజన్ సహా ఇతర ముఖ్య నేతలతో సంప్రదింపులు జరిగాయి. కొండా సురేఖ ఎపిసోడ్లో దిల్లీ కేంద్రంగా రెండ్రోజులపాటు నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. తాజాగా కొండా సురేఖ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని, కాంగ్రెస్ పెద్దలు సూచించారు. అయితే అందుకు కొండా సురేఖ అంగీకరించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో కొండ సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి గవర్నర్కు లేఖ పంపారు. దీంతోపాటు చిన్నారెడ్డి అంశంలోనూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు తీసుకుంది. ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా చిన్నారెడ్డిని కూడా తొలగించింది. ప్రస్తుత పరిణామాలపై కొండా సురేఖ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Konda Surekha Press Conference LIVE : తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. సీఎం రేవంత్రెడ్డిపై కొండా సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలు, మంత్రి తొలగింపునకు దారితీశాయి. ఈ వ్యాఖ్యలపై కొండా సురేఖ పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీకి లేఖ పంపడం, ఆ లేఖపై ఏఐసీసీ పెద్దలు దృష్టిసారించడం, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్, రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జీ మీనాక్షీ నటరాజన్ సహా ఇతర ముఖ్య నేతలతో సంప్రదింపులు జరిగాయి. కొండా సురేఖ ఎపిసోడ్లో దిల్లీ కేంద్రంగా రెండ్రోజులపాటు నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. తాజాగా కొండా సురేఖ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని, కాంగ్రెస్ పెద్దలు సూచించారు. అయితే అందుకు కొండా సురేఖ అంగీకరించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో కొండ సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి గవర్నర్కు లేఖ పంపారు. దీంతోపాటు చిన్నారెడ్డి అంశంలోనూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు తీసుకుంది. ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా చిన్నారెడ్డిని కూడా తొలగించింది. ప్రస్తుత పరిణామాలపై కొండా సురేఖ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.