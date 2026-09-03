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LIVE : కొండా సురేఖ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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కొండా సురేఖ మీడియా సమావేశం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2026 at 4:18 PM IST

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Konda Surekha Press Conference LIVE : తెలంగాణ కాంగ్రెస్​లో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. సీఎం రేవంత్​రెడ్డిపై కొండా సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలు, మంత్రి తొలగింపునకు దారితీశాయి. ఈ వ్యాఖ్యలపై కొండా సురేఖ పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీకి లేఖ పంపడం, ఆ లేఖపై ఏఐసీసీ పెద్దలు దృష్టిసారించడం, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​కుమార్​గౌడ్​, రాష్ట్ర ఇన్​ఛార్జీ మీనాక్షీ నటరాజన్​ సహా ఇతర ముఖ్య నేతలతో సంప్రదింపులు జరిగాయి. కొండా సురేఖ ఎపిసోడ్‌లో దిల్లీ కేంద్రంగా రెండ్రోజులపాటు నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. తాజాగా కొండా సురేఖ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని, కాంగ్రెస్​ పెద్దలు సూచించారు. అయితే అందుకు కొండా సురేఖ అంగీకరించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో కొండ సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్​ చేయాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి గవర్నర్​కు లేఖ పంపారు. దీంతోపాటు చిన్నారెడ్డి అంశంలోనూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు తీసుకుంది. ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా చిన్నారెడ్డిని కూడా తొలగించింది. ప్రస్తుత పరిణామాలపై కొండా సురేఖ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

 

Konda Surekha Press Conference LIVE : తెలంగాణ కాంగ్రెస్​లో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. సీఎం రేవంత్​రెడ్డిపై కొండా సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలు, మంత్రి తొలగింపునకు దారితీశాయి. ఈ వ్యాఖ్యలపై కొండా సురేఖ పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీకి లేఖ పంపడం, ఆ లేఖపై ఏఐసీసీ పెద్దలు దృష్టిసారించడం, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​కుమార్​గౌడ్​, రాష్ట్ర ఇన్​ఛార్జీ మీనాక్షీ నటరాజన్​ సహా ఇతర ముఖ్య నేతలతో సంప్రదింపులు జరిగాయి. కొండా సురేఖ ఎపిసోడ్‌లో దిల్లీ కేంద్రంగా రెండ్రోజులపాటు నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. తాజాగా కొండా సురేఖ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని, కాంగ్రెస్​ పెద్దలు సూచించారు. అయితే అందుకు కొండా సురేఖ అంగీకరించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో కొండ సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్​ చేయాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి గవర్నర్​కు లేఖ పంపారు. దీంతోపాటు చిన్నారెడ్డి అంశంలోనూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు తీసుకుంది. ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా చిన్నారెడ్డిని కూడా తొలగించింది. ప్రస్తుత పరిణామాలపై కొండా సురేఖ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

 

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TAGGED:

KONDA SUREKHA PRESS CONFERENCE
KONDA SUREKHA

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