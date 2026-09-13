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LIVE : వరంగల్​లో కార్యకర్తలతో కొండా సురేఖ దంపతుల సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

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కొండా సురేఖ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2026 at 2:43 PM IST

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Konda Surekha Live : కొండా సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్‌ చేసిన తర్వాత తొలిసారిగా వరంగల్‌లో పార్టీ కార్యకర్తలతో కొండా దంపతులు సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కొండా సురేఖ మాట్లాడారు. 'బర్తరఫ్ తర్వాత అల్లర్లు చేయాలా అని కొందరు ఫోన్ చేశారు. అధిష్ఠానం నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాలని కార్యకర్తలకు చెప్పాను. నా నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉన్నందుకు కార్యకర్తలకు ధన్యవాదాలు. పదవులు ఇవాళ ఉంటాయి. రేపు పోతాయి. పదవులు కాదు ప్రజల్లో చిరస్థాయిగా ఉండటమే మా లక్ష్యం. ఎంపీపీ నుంచి మంత్రిస్థాయి వరకు వచ్చాను. ప్రస్తుతం అవకాశవాద రాజకీయాలు ఎక్కువయ్యాయి. కొందరు ఉదయం ఒక పార్టీలో, సాయంత్రం మరో పార్టీలోకి వెళ్తున్నారు. మేం నమ్మిన రాజశేఖర్‌ రెడ్డి కోసం గతంలో మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశా. కొందరు వార్డు మెంబర్‌గా రాజీనామా చేయమంటే చేయరు. కానీ నమ్మిన నాయకుడి కోసం మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశాం. గతంలో కొంతమంది గుంటనక్కలు మాకు టికెట్ రాకుండా చేశారు. కాంగ్రెస్‌లో టికెట్ రాకపోతే, కేసీఆర్‌ పిలిచి వరంగల్‌ ఈస్ట్ టికెట్ ఇచ్చారు. నాడు కేసీఆర్‌ టికెట్ ఇచ్చినందుకు మంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తిని ఓడించాం' అని వ్యాఖ్యానించారు. సురేఖ ప్రెస్​మీట్​ ఇప్పుడు ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Konda Surekha Live : కొండా సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్‌ చేసిన తర్వాత తొలిసారిగా వరంగల్‌లో పార్టీ కార్యకర్తలతో కొండా దంపతులు సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కొండా సురేఖ మాట్లాడారు. 'బర్తరఫ్ తర్వాత అల్లర్లు చేయాలా అని కొందరు ఫోన్ చేశారు. అధిష్ఠానం నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాలని కార్యకర్తలకు చెప్పాను. నా నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉన్నందుకు కార్యకర్తలకు ధన్యవాదాలు. పదవులు ఇవాళ ఉంటాయి. రేపు పోతాయి. పదవులు కాదు ప్రజల్లో చిరస్థాయిగా ఉండటమే మా లక్ష్యం. ఎంపీపీ నుంచి మంత్రిస్థాయి వరకు వచ్చాను. ప్రస్తుతం అవకాశవాద రాజకీయాలు ఎక్కువయ్యాయి. కొందరు ఉదయం ఒక పార్టీలో, సాయంత్రం మరో పార్టీలోకి వెళ్తున్నారు. మేం నమ్మిన రాజశేఖర్‌ రెడ్డి కోసం గతంలో మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశా. కొందరు వార్డు మెంబర్‌గా రాజీనామా చేయమంటే చేయరు. కానీ నమ్మిన నాయకుడి కోసం మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశాం. గతంలో కొంతమంది గుంటనక్కలు మాకు టికెట్ రాకుండా చేశారు. కాంగ్రెస్‌లో టికెట్ రాకపోతే, కేసీఆర్‌ పిలిచి వరంగల్‌ ఈస్ట్ టికెట్ ఇచ్చారు. నాడు కేసీఆర్‌ టికెట్ ఇచ్చినందుకు మంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తిని ఓడించాం' అని వ్యాఖ్యానించారు. సురేఖ ప్రెస్​మీట్​ ఇప్పుడు ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

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KONDA SUREKHA LIVE
KONDA SUREKHA COUPLE LIVE

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