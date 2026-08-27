ఏడుగురు మత్య్సకారులు సురక్షితం - వారి అనుభవాలపై డాక్యుమెంటరీ: కలెక్టర్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 8:22 PM IST
Konaseema Collector About Missing Fishermen: సముద్రంలో వేటకు వెళ్లి ఎట్టకేలకు ఆచూకీ లభించిన ఏడుగురు మత్స్యకారులను పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి కోనసీమలో వారి ఇళ్లకు చేర్చేందుకు ప్రత్యేక వాహనాన్ని పంపించామని జిల్లా కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ వెల్లడించారు. ఈ నెల 3న అల్లవరం మండలం ఓడలరేవు తీరం నుంచి సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు సురక్షితంగా ఉన్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. బోటులో సాంకేతిక మరమ్మతులు రావడంతో అలలపై పశ్చిమ బెంగాల్ వరకు వెళ్లిపోయిందని ఆయన వివరించారు.
ఈ నెల 26న పశ్చిమబెంగాలలోని దిగా పోర్టు నుంచి శంకరపూర్ వెళుతున్న అరబింద బార్మిన్ బోటులోని మత్స్యకారులు వీరిని చూసి గుర్తించడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. వారు ప్రస్తుతం పశ్చిమబెంగాల్లో బోటు ఓనర్స్ అసోసియేషన్ గెస్ట్ హౌస్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారని, వారిని ఇక్కడకు ప్రత్యేక వాహనంలో తీసుకొచ్చేందుకు ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ను పంపించినట్లు కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. వారి అనుభవాలతో డాక్యుమెంటరీ విడుదల చేస్తామన్నారు. వాటిని తోటి మత్స్యకారులకు వివరించే విధంగా వచ్చే సోమవారం మధ్యాహ్నం అమలాపురంలోని కలెక్టర్ కార్యాలయంలో అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ తెలిపారు.
Konaseema Collector About Missing Fishermen: సముద్రంలో వేటకు వెళ్లి ఎట్టకేలకు ఆచూకీ లభించిన ఏడుగురు మత్స్యకారులను పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి కోనసీమలో వారి ఇళ్లకు చేర్చేందుకు ప్రత్యేక వాహనాన్ని పంపించామని జిల్లా కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ వెల్లడించారు. ఈ నెల 3న అల్లవరం మండలం ఓడలరేవు తీరం నుంచి సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు సురక్షితంగా ఉన్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. బోటులో సాంకేతిక మరమ్మతులు రావడంతో అలలపై పశ్చిమ బెంగాల్ వరకు వెళ్లిపోయిందని ఆయన వివరించారు.
ఈ నెల 26న పశ్చిమబెంగాలలోని దిగా పోర్టు నుంచి శంకరపూర్ వెళుతున్న అరబింద బార్మిన్ బోటులోని మత్స్యకారులు వీరిని చూసి గుర్తించడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. వారు ప్రస్తుతం పశ్చిమబెంగాల్లో బోటు ఓనర్స్ అసోసియేషన్ గెస్ట్ హౌస్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారని, వారిని ఇక్కడకు ప్రత్యేక వాహనంలో తీసుకొచ్చేందుకు ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ను పంపించినట్లు కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. వారి అనుభవాలతో డాక్యుమెంటరీ విడుదల చేస్తామన్నారు. వాటిని తోటి మత్స్యకారులకు వివరించే విధంగా వచ్చే సోమవారం మధ్యాహ్నం అమలాపురంలోని కలెక్టర్ కార్యాలయంలో అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ తెలిపారు.