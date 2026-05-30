LIVE: మెగా డీఎస్సీ ఆరోపణలపై విద్యా శాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్ మీడియా సమావేశం - KONA SASIDHAR ON MEGA DSC 2025
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : May 30, 2026 at 6:15 PM IST
Kona Sasidhar on DSC Recruitment : గత కొద్ది రోజులుగా మెగా డీఎస్సీ-2025 ద్వారా భర్తీ చేసిన 15,941 ఉపాధ్యాయ పోస్టులపై చర్చ జరుగుతోంది. ప్రభుత్వ నోటిఫైడ్ రిజర్వేషన్ విధానాలను, ముఖ్యంగా హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ అమలు తీరును కనీసం అర్థం చేసుకోకుండా ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ జరిగిందని, మెరిట్ జాబితాలు ప్రచురించలేదని, అక్రమ ఎంపికలు జరిగాయంటూ కొందరు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఈ దుష్ప్రచారాన్ని ఏపీ ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడూ ఖండిస్తూనే ఉంది.
మెగా డీఎస్సీ-2025 ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 15,941 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ రికార్డు సమయంలో, పూర్తి నిబద్ధతతో విజయవంతంగా పూర్తయిందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ నియామకాలన్నింటినీ అత్యంత పారదర్శకంగా, అత్యాధునిక సాంకేతిక ఆధారిత విధానంలో, చట్టబద్ధమైన నిబంధనలకు లోబడి పూర్తి చేశామని పేర్కొంది. ఈ నియామక ప్రక్రియ అంతా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు, నోటిఫై చేసిన నియామక నిబంధనలు, రిజర్వేషన్ విధానాలకు అనుగుణంగానే జరిగిందని వివరించింది.
ప్రతి దశలోనూ పారదర్శకత చర్యలు, డిజిటల్ భద్రతా వ్యవస్థలు, ఫిర్యాదుల పరిష్కార విధానాలు, జిల్లా స్థాయి ధృవీకరణ వ్యవస్థలను పటిష్టంగా అమలు చేశామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. కొన్ని వార్తాపత్రికలు, సోషల్ మీడియా వేదికలు, కొందరు వ్యక్తులు కావాలనే మెగా డీఎస్సీ-2025పై నిరాధారమైన, తప్పుదారి పట్టించే ప్రచారాన్ని సాగిస్తున్నారని చెప్పింది. తాజాగా దీనిపై ఇవాళ ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పాఠశాల విద్యా శాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్ పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు.
