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రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం: కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరాం - MEGA DSC JOBS

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రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 4:47 PM IST

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Kommareddy Pattabhiram On Mega DSC : కూటమి ప్రభుత్వం అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహించిన మెగా డీఎస్సీపై ఓర్వలేకనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని స్వచ్ఛ ఆంధ్రా కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరాం మండిపడ్డారు. దీనిపై హైకోర్టు కూడా వారికి గట్టి మొట్టికాయలు వేసిందని ధ్వజమెత్తారు. ఐదేళ్ల పాలనలో డీఎస్సీ పేరుతో యువతను దగా చేసిన జగన్​ మోహన్​ రెడ్డి, ఇప్పుడు 16,000 మందికి పైగా ఉద్యోగాలు రావడంతో కడుపుమంటతో రగిలిపోతున్నారని అన్నారు. మానవ ప్రమేయం లేకుండా, 256-బిట్ ఎన్‌క్రిప్షన్ భద్రతతో అత్యున్నత TCS iON ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా పారదర్శకంగా పరీక్షలు నిర్వహించామని, సాధించిన 15,941 ఉద్యోగాల్లో 7,955 మంది (49.9%) మహిళలే ఉన్నారని వివరించారు. వివాదాలకు కారణమైన హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ జీవో 77ను తీసుకొచ్చింది గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వమేనని స్పష్టం చేశారు. మంత్రి లోకేశ్​ విసిరిన సవాలును స్వీకరించలేక కోర్టులో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తెల్లమొహం వేశారని ఎద్దేవా చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎన్ని కుట్రలు చేసినా కూటమి ప్రభుత్వం యువతకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి తీరుతుందని పట్టాభిరామ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Kommareddy Pattabhiram On Mega DSC : కూటమి ప్రభుత్వం అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహించిన మెగా డీఎస్సీపై ఓర్వలేకనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని స్వచ్ఛ ఆంధ్రా కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరాం మండిపడ్డారు. దీనిపై హైకోర్టు కూడా వారికి గట్టి మొట్టికాయలు వేసిందని ధ్వజమెత్తారు. ఐదేళ్ల పాలనలో డీఎస్సీ పేరుతో యువతను దగా చేసిన జగన్​ మోహన్​ రెడ్డి, ఇప్పుడు 16,000 మందికి పైగా ఉద్యోగాలు రావడంతో కడుపుమంటతో రగిలిపోతున్నారని అన్నారు. మానవ ప్రమేయం లేకుండా, 256-బిట్ ఎన్‌క్రిప్షన్ భద్రతతో అత్యున్నత TCS iON ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా పారదర్శకంగా పరీక్షలు నిర్వహించామని, సాధించిన 15,941 ఉద్యోగాల్లో 7,955 మంది (49.9%) మహిళలే ఉన్నారని వివరించారు. వివాదాలకు కారణమైన హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ జీవో 77ను తీసుకొచ్చింది గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వమేనని స్పష్టం చేశారు. మంత్రి లోకేశ్​ విసిరిన సవాలును స్వీకరించలేక కోర్టులో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తెల్లమొహం వేశారని ఎద్దేవా చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎన్ని కుట్రలు చేసినా కూటమి ప్రభుత్వం యువతకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి తీరుతుందని పట్టాభిరామ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

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TAGGED:

KOMMAREDDY PATTABHIRAM
YSRCP FALSE PROPAGANDA ON MEGA DSC
వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారాలు
MEGA DSC JOBS
YSRCP ON MEGA DSC

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