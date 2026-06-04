Live: కేబినెట్ భేటీ వివరాలు వెల్లడిస్తున్న కొలుసు పార్థసారథి - ప్రత్యక్షప్రసారం - KOLUSU PARTHASARATHY LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 4:02 PM IST
Kolusu Parthasarathy Briefing About Cabinet Meeting: సీఎం అధ్యక్షతన మూడు గంటల పాటు కేబినెట్ భేటీ సాగింది. ఏపీ రిజర్వాయర్ల కేజ్ కల్చర్ పాలసీ-2025 ముసాయిదాకు ఆమోదం తెలిపారు. ఏపీ ఏవియేషన్ పాలసీ-2026కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీకి కేటాయించిన భూమి రిజిస్ట్రేషన్పై చర్చించారు. స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు మినహాయింపునకు మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. మానవ అవయవ మార్పిడి చట్టం అమలుకు ఆర్డినెన్స్ జారీ, చీరాల, విశాఖలో బీచ్ షాక్స్ ఏర్పాటుకు ఎక్సైజ్ పాలసీ మార్గదర్శకాలు, జలవనరుల శాఖలో పోలవరం సహా వివిధ ప్రాజెక్టుల పనులకు పరిపాలనా అనుమతులు, అగ్రిగోల్డ్ తదితర డిపాజిటర్ల కేసుల పరిష్కారానికి 21 పోస్టుల మంజూరు చేశారు. చిత్తూరు జిల్లాలో వ్యవసాయ శాఖ భూమిపై సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుపై చర్చించారు. ఏపీ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్కు హడ్కో నుంచి రుణానికి మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. కేబినెట్ భేటీ వివరాలు మీడియాకు కొలుసు పార్థసారథి వెల్లడిస్తున్నారు.
Kolusu Parthasarathy Briefing About Cabinet Meeting: సీఎం అధ్యక్షతన మూడు గంటల పాటు కేబినెట్ భేటీ సాగింది. ఏపీ రిజర్వాయర్ల కేజ్ కల్చర్ పాలసీ-2025 ముసాయిదాకు ఆమోదం తెలిపారు. ఏపీ ఏవియేషన్ పాలసీ-2026కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీకి కేటాయించిన భూమి రిజిస్ట్రేషన్పై చర్చించారు. స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు మినహాయింపునకు మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. మానవ అవయవ మార్పిడి చట్టం అమలుకు ఆర్డినెన్స్ జారీ, చీరాల, విశాఖలో బీచ్ షాక్స్ ఏర్పాటుకు ఎక్సైజ్ పాలసీ మార్గదర్శకాలు, జలవనరుల శాఖలో పోలవరం సహా వివిధ ప్రాజెక్టుల పనులకు పరిపాలనా అనుమతులు, అగ్రిగోల్డ్ తదితర డిపాజిటర్ల కేసుల పరిష్కారానికి 21 పోస్టుల మంజూరు చేశారు. చిత్తూరు జిల్లాలో వ్యవసాయ శాఖ భూమిపై సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుపై చర్చించారు. ఏపీ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్కు హడ్కో నుంచి రుణానికి మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. కేబినెట్ భేటీ వివరాలు మీడియాకు కొలుసు పార్థసారథి వెల్లడిస్తున్నారు.