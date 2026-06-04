ETV Bharat / Videos

Live: కేబినెట్​ భేటీ వివరాలు వెల్లడిస్తున్న కొలుసు పార్థసారథి - ప్రత్యక్షప్రసారం - KOLUSU PARTHASARATHY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
kolusu parthasarathy briefing about cabinet meeting live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 3:15 PM IST

|

Updated : June 4, 2026 at 4:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Kolusu Parthasarathy Briefing About Cabinet Meeting: సీఎం అధ్యక్షతన మూడు గంటల పాటు కేబినెట్‌ భేటీ సాగింది. ఏపీ రిజర్వాయర్ల కేజ్ కల్చర్ పాలసీ-2025 ముసాయిదాకు ఆమోదం తెలిపారు. ఏపీ ఏవియేషన్ పాలసీ-2026కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీకి కేటాయించిన భూమి రిజిస్ట్రేషన్‌పై చర్చించారు. స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు మినహాయింపునకు మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. మానవ అవయవ మార్పిడి చట్టం అమలుకు ఆర్డినెన్స్ జారీ, చీరాల, విశాఖలో బీచ్ షాక్స్ ఏర్పాటుకు ఎక్సైజ్ పాలసీ మార్గదర్శకాలు, జలవనరుల శాఖలో పోలవరం సహా వివిధ ప్రాజెక్టుల పనులకు పరిపాలనా అనుమతులు, అగ్రిగోల్డ్ తదితర డిపాజిటర్ల కేసుల పరిష్కారానికి 21 పోస్టుల మంజూరు చేశారు. చిత్తూరు జిల్లాలో వ్యవసాయ శాఖ భూమిపై సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుపై చర్చించారు. ఏపీ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్‌కు హడ్కో నుంచి రుణానికి మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. కేబినెట్​ భేటీ వివరాలు మీడియాకు కొలుసు పార్థసారథి వెల్లడిస్తున్నారు.

Kolusu Parthasarathy Briefing About Cabinet Meeting: సీఎం అధ్యక్షతన మూడు గంటల పాటు కేబినెట్‌ భేటీ సాగింది. ఏపీ రిజర్వాయర్ల కేజ్ కల్చర్ పాలసీ-2025 ముసాయిదాకు ఆమోదం తెలిపారు. ఏపీ ఏవియేషన్ పాలసీ-2026కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీకి కేటాయించిన భూమి రిజిస్ట్రేషన్‌పై చర్చించారు. స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు మినహాయింపునకు మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. మానవ అవయవ మార్పిడి చట్టం అమలుకు ఆర్డినెన్స్ జారీ, చీరాల, విశాఖలో బీచ్ షాక్స్ ఏర్పాటుకు ఎక్సైజ్ పాలసీ మార్గదర్శకాలు, జలవనరుల శాఖలో పోలవరం సహా వివిధ ప్రాజెక్టుల పనులకు పరిపాలనా అనుమతులు, అగ్రిగోల్డ్ తదితర డిపాజిటర్ల కేసుల పరిష్కారానికి 21 పోస్టుల మంజూరు చేశారు. చిత్తూరు జిల్లాలో వ్యవసాయ శాఖ భూమిపై సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుపై చర్చించారు. ఏపీ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్‌కు హడ్కో నుంచి రుణానికి మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. కేబినెట్​ భేటీ వివరాలు మీడియాకు కొలుసు పార్థసారథి వెల్లడిస్తున్నారు.

Last Updated : June 4, 2026 at 4:02 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CABINET MEETING LIVE
KOLUSU PARTHASARATHY
KOLUSU PARTHASARATHY LIVE
కొలుసు పార్థసారథి
KOLUSU PARTHASARATHY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Dy CM Pawan Kalyan Paying Tributes to Potti Sreeramulu

LIVE: అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి పుష్పాంజలి ఘటించిన పవన్​ కల్యాణ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం​

June 3, 2026 at 5:43 PM IST
DK Shivakumar sworn in as Karnataka Chief Minister

Live: కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్‌ ప్రమాణ స్వీకారం - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 3, 2026 at 3:46 PM IST
CM Chandrababu Live

LIVE : సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 3, 2026 at 2:28 PM IST
CM Chandrababu Naidu Inaugurated Lalitha PVS Hospital

Live: గుంటూరులో లలితా పీవీఎస్ ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 3, 2026 at 11:29 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.