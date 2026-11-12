విశాఖ వేదికగా మంత్రి కొల్లు రవీంద్రతో ఆస్ట్రేలియా కాన్సుల్ జనరల్ భేటీ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:31 PM IST
Kollu Ravindra Meets Australia Consulate General At CII Summit : క్రిటికల్ మినరల్స్ రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ భవిష్యత్ పారిశ్రామిక అవసరాలకు కీలకమైన ఈ రంగాల్లో పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా ఏపీ అడుగులు వేస్తోంది. రాష్ట్రంలోని మైనింగ్ అవకాశాలను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అందిపుచ్చుకునే దిశగా ప్రయత్నాలు ముమ్మరమయ్యాయి. విశాఖలో జరుగుతున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో మంత్రి కొల్లు రవీంద్రను ఆస్ట్రేలియా కాన్సులేట్ జనరల్ సిలై జాకీ కలిశారు. ఏపీలో క్రిటికల్, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ రంగాల్లో పెట్టుబడుల అవకాశాలపై చర్చించారు. ఈ రంగంలో ఆస్ట్రేలియాకు ఉన్న అనుభవాన్ని వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. అక్కడి గనులు, పరీక్షా ప్రయోగశాలలు, శుద్ధి కర్మాగారాలు, పరిశోధన-అభివృద్ధి కేంద్రాలను సందర్శించాలని ఆహ్వానించారు. ఏపీ-ఆస్ట్రేలియా మధ్య వ్యవస్థీకృత వ్యాపార సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకునేందుకు ఈ పర్యటన దోహదపడుతుందని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. త్వరలోనే ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించి రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తానని కొల్లు రవీంద్ర భరోసా ఇచ్చారు. ఏయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల మైదానంలో ఈ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు.
Kollu Ravindra Meets Australia Consulate General At CII Summit : క్రిటికల్ మినరల్స్ రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ భవిష్యత్ పారిశ్రామిక అవసరాలకు కీలకమైన ఈ రంగాల్లో పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా ఏపీ అడుగులు వేస్తోంది. రాష్ట్రంలోని మైనింగ్ అవకాశాలను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అందిపుచ్చుకునే దిశగా ప్రయత్నాలు ముమ్మరమయ్యాయి. విశాఖలో జరుగుతున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో మంత్రి కొల్లు రవీంద్రను ఆస్ట్రేలియా కాన్సులేట్ జనరల్ సిలై జాకీ కలిశారు. ఏపీలో క్రిటికల్, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ రంగాల్లో పెట్టుబడుల అవకాశాలపై చర్చించారు. ఈ రంగంలో ఆస్ట్రేలియాకు ఉన్న అనుభవాన్ని వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. అక్కడి గనులు, పరీక్షా ప్రయోగశాలలు, శుద్ధి కర్మాగారాలు, పరిశోధన-అభివృద్ధి కేంద్రాలను సందర్శించాలని ఆహ్వానించారు. ఏపీ-ఆస్ట్రేలియా మధ్య వ్యవస్థీకృత వ్యాపార సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకునేందుకు ఈ పర్యటన దోహదపడుతుందని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. త్వరలోనే ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించి రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తానని కొల్లు రవీంద్ర భరోసా ఇచ్చారు. ఏయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల మైదానంలో ఈ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు.