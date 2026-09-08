తిరుమలలో శాస్త్రోక్తంగా కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 5:23 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 5:28 PM IST
Koil Alwar Thirumanjanam 2026 : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించామని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 15 నుంచి ప్రారంభమయ్యే బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఏడాదిలో నాలుగుసార్లు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహిస్తామని, ఉగాది ఆస్థానం, ఆణివార ఆస్థానం, బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాలకు ముందు మంగళవారం ఆలయ శుద్ధి చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోందని చెప్పారు.
మూలవిరాట్టుకు తెల్లటి వస్త్రాన్ని కప్పి పూజ సామగ్రిని శుద్ధి చేశామని వెంకయ్య చౌదరి అన్నారు. ఆలయం నుంచి గర్భాలయం, పోటు, ఆలయంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో పరిమళంతో సోమవారం రాత్రి నుంచి శుద్ధి చేశారని తెలిపారు. బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందుస్తు ఏర్పాట్లతో పనులు ప్రారంభం చేసి సన్నద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. అనంతరం స్వామివారి మూలవిరాట్టుకు కప్పిన వస్త్రాన్ని తొలగించి ప్రత్యేక పూజ, నైవేద్యం తదితర కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ఆపై భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, బోర్డు సభ్యులు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
Koil Alwar Thirumanjanam 2026 : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించామని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 15 నుంచి ప్రారంభమయ్యే బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఏడాదిలో నాలుగుసార్లు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహిస్తామని, ఉగాది ఆస్థానం, ఆణివార ఆస్థానం, బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాలకు ముందు మంగళవారం ఆలయ శుద్ధి చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోందని చెప్పారు.
మూలవిరాట్టుకు తెల్లటి వస్త్రాన్ని కప్పి పూజ సామగ్రిని శుద్ధి చేశామని వెంకయ్య చౌదరి అన్నారు. ఆలయం నుంచి గర్భాలయం, పోటు, ఆలయంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో పరిమళంతో సోమవారం రాత్రి నుంచి శుద్ధి చేశారని తెలిపారు. బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందుస్తు ఏర్పాట్లతో పనులు ప్రారంభం చేసి సన్నద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. అనంతరం స్వామివారి మూలవిరాట్టుకు కప్పిన వస్త్రాన్ని తొలగించి ప్రత్యేక పూజ, నైవేద్యం తదితర కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ఆపై భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, బోర్డు సభ్యులు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.