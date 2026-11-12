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విద్యార్థుల్లో రోబోటిక్స్ నైపుణ్యాలు - సీఐఐ సమ్మిట్​లో ఆకట్టుకున్న 'కివి'

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సీఐఐ సమ్మిట్​లో ఆకట్టుకున్న కివి రోబోటిక్స్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2026 at 8:15 PM IST

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KIWI Educational Robot At CII Summit: రాష్ట్రంలో ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక వ్యాపారవేత్తను తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన వన్ ఫ్యామిలీ, వన్ ఆంత్రప్రెన్యూర్ కార్యక్రమానికి విశాఖ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు వేదికైంది. ప్రత్యేక హాల్ ఏర్పాటు చేసి వివిధ స్టార్టప్‌లు, నూతన ఆవిష్కరణలు, ఉత్పత్తులను సీఐఐ సదస్సులో ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇందులో కివి పేరుతో రూపొందించిన ఏఐ ఆధారిత హ్యూమనాయిడ్ రోబో సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటోంది.

విద్యార్థుల్లో రోబోటిక్స్ నైపుణ్యాలను పెంపొందించేందుకు కివి (Kinetic Interface In Wireless Interactions ) రోబోను రూపొందించినట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. మూడో తరగతి నుంచే విద్యార్థులు రోబోటిక్స్ నేర్చుకునేలా ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా రోబోలను నియంత్రించేలా శిక్షణ అందించవచ్చన్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రోత్సాహం, సీఐఐ వంటి వేదికలు స్టార్టప్‌లకు మార్కెట్ అవకాశాల పెరుగుదలకు దోహదపడుతున్నాయంటున్న కివి రోబోటిక్స్ ప్రతినిధులు. విద్యార్థులకు రొబోటిక్స్ మీద ఆసక్తి ఉంటే వారికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ​కివి రోబోటిక్స్ ప్రతినిధులు వివరిస్తున్నారు.

KIWI Educational Robot At CII Summit: రాష్ట్రంలో ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక వ్యాపారవేత్తను తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన వన్ ఫ్యామిలీ, వన్ ఆంత్రప్రెన్యూర్ కార్యక్రమానికి విశాఖ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు వేదికైంది. ప్రత్యేక హాల్ ఏర్పాటు చేసి వివిధ స్టార్టప్‌లు, నూతన ఆవిష్కరణలు, ఉత్పత్తులను సీఐఐ సదస్సులో ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇందులో కివి పేరుతో రూపొందించిన ఏఐ ఆధారిత హ్యూమనాయిడ్ రోబో సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటోంది.

విద్యార్థుల్లో రోబోటిక్స్ నైపుణ్యాలను పెంపొందించేందుకు కివి (Kinetic Interface In Wireless Interactions ) రోబోను రూపొందించినట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. మూడో తరగతి నుంచే విద్యార్థులు రోబోటిక్స్ నేర్చుకునేలా ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా రోబోలను నియంత్రించేలా శిక్షణ అందించవచ్చన్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రోత్సాహం, సీఐఐ వంటి వేదికలు స్టార్టప్‌లకు మార్కెట్ అవకాశాల పెరుగుదలకు దోహదపడుతున్నాయంటున్న కివి రోబోటిక్స్ ప్రతినిధులు. విద్యార్థులకు రొబోటిక్స్ మీద ఆసక్తి ఉంటే వారికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ​కివి రోబోటిక్స్ ప్రతినిధులు వివరిస్తున్నారు.

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TAGGED:

ROBOT AT CII SUMMIT
CII SUMMIT VISAKHAPATNAM
KIWI EDUCATIONAL ROBOT CII SUMMIT
31ST CII SUMMIT
సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు

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