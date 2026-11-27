'నషా ముక్త్ భారత్' సాధ్యం అవుతుందనే నమ్మకం ఏర్పడింది: కిషన్రెడ్డి
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Published : November 27, 2026 at 1:38 PM IST
'నషా ముక్త్ భారత్' కోసం అన్ని రంగాలు కృషిచేస్తున్నాయని కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్లో చేపట్టిన ప్రజా యాత్ర, యువ యాత్ర, మెగా యాత్ర అయిన నషా ముక్త్ భారత్ యాత్రకు స్పందన బాగుందన్నారు. నషా ముక్త్ భారత్ సాధ్యం అవుతుందనే నమ్మకం ఏర్పడిందని చెప్పారు. మూడో రోజు పాదయాత్రలో మైత్రివనం వద్ద అక్కినేని నాగార్జున పాల్గొన్నారు. సాయంత్రం ముగింపు కార్యక్రమంలో సినీనటుడు చిరంజీవి పాల్గొంటారు. స్కూల్ పిల్లలు డ్రగ్స్ బారిన ఘటనలు చూస్తున్నామని అందుకే వారిని ఫోకస్ చేస్తున్నామని కిషన్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. దేశంలో డి-అడిక్షన్ సెంటర్స్ పెంచేందుకు కేంద్రం కృషి చేస్తోందని, సామాజిక సంస్థలూ భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. కేంద్ర, ఈస్టర్ ప్రభుత్వాలు రూ.1.89 లక్షల కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్ను పట్టుకొని నాశనం చేశాయని వెల్లడించారు. అన్ని పాఠశాలల్లో డ్రగ్స్పై అవగాహన కల్పించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. పాదయాత్రలో భాగంగా అమీర్పేట నుంచి యూసఫ్ గూడ, కేబీఆర్ పార్కు మీదుగా ఫిల్మ్నగర్ చేరుకుంటామన్నారు.
'నషా ముక్త్ భారత్' కోసం అన్ని రంగాలు కృషిచేస్తున్నాయని కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్లో చేపట్టిన ప్రజా యాత్ర, యువ యాత్ర, మెగా యాత్ర అయిన నషా ముక్త్ భారత్ యాత్రకు స్పందన బాగుందన్నారు. నషా ముక్త్ భారత్ సాధ్యం అవుతుందనే నమ్మకం ఏర్పడిందని చెప్పారు. మూడో రోజు పాదయాత్రలో మైత్రివనం వద్ద అక్కినేని నాగార్జున పాల్గొన్నారు. సాయంత్రం ముగింపు కార్యక్రమంలో సినీనటుడు చిరంజీవి పాల్గొంటారు. స్కూల్ పిల్లలు డ్రగ్స్ బారిన ఘటనలు చూస్తున్నామని అందుకే వారిని ఫోకస్ చేస్తున్నామని కిషన్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. దేశంలో డి-అడిక్షన్ సెంటర్స్ పెంచేందుకు కేంద్రం కృషి చేస్తోందని, సామాజిక సంస్థలూ భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. కేంద్ర, ఈస్టర్ ప్రభుత్వాలు రూ.1.89 లక్షల కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్ను పట్టుకొని నాశనం చేశాయని వెల్లడించారు. అన్ని పాఠశాలల్లో డ్రగ్స్పై అవగాహన కల్పించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. పాదయాత్రలో భాగంగా అమీర్పేట నుంచి యూసఫ్ గూడ, కేబీఆర్ పార్కు మీదుగా ఫిల్మ్నగర్ చేరుకుంటామన్నారు.