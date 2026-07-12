ETV Bharat / Videos

బావిలో కింగ్ కోబ్రా - ఎట్టకేలకు రక్షించిన అధికారులు - KING COBRA SPOTTED IN ASR DISTRICT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అనకాపల్లి, అల్లూరి జిల్లాల సరిహద్దు ప్రాంతంలో కింగ్ కోబ్రా కలకలం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 4:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

King Cobra Spotted in Jeenabadu : ప్రపంచంలోనే అరుదైన, అతిపెద్ద విషపూరిత ప్రాణుల్లో గిరి నాగు (కింగ్‌ కోబ్రా) ఒకటి. దాదాపు 10 నుంచి 15 అడుగుల పొడవు ఉండే వీటిని చూస్తే గుండె ఆగిపోయినంత పనవుతుంది. చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఇవి మనుషులను కాటేస్తాయి. ఏపీలోనూ పలు ప్రాంతాల్లో తరుచూ ఈ కింగ్ కోబ్రాలు కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా అనకాపల్లి - అల్లూరి జిల్లాల సరిహద్దు ప్రాంతమైన దేవరాపల్లి మండలం జీనబాడు పొలాల్లో ఉన్న బావిలో భారీ గిరి నాగు కలకలం రేపింది. 

బావిలో కింగ్ కోబ్రాను చూసిన స్థానికులు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఈ క్రమంలో తూర్పు వన్యప్రాణుల సంరక్షణ ప్రతినిధి మహంతి ఆధ్వర్యంలోని సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకొని దాదాపు గంటపాటు శ్రమించి బావిలో నుంచి పామును బయటికి తీశారు. దాని పొడవు దాదాపు 15 అడుగులు ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. గిరి నాగును చాకచక్యంగా ఓ సంచిలో బంధించి శంకరం సమీపంలోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.

King Cobra Spotted in Jeenabadu : ప్రపంచంలోనే అరుదైన, అతిపెద్ద విషపూరిత ప్రాణుల్లో గిరి నాగు (కింగ్‌ కోబ్రా) ఒకటి. దాదాపు 10 నుంచి 15 అడుగుల పొడవు ఉండే వీటిని చూస్తే గుండె ఆగిపోయినంత పనవుతుంది. చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఇవి మనుషులను కాటేస్తాయి. ఏపీలోనూ పలు ప్రాంతాల్లో తరుచూ ఈ కింగ్ కోబ్రాలు కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా అనకాపల్లి - అల్లూరి జిల్లాల సరిహద్దు ప్రాంతమైన దేవరాపల్లి మండలం జీనబాడు పొలాల్లో ఉన్న బావిలో భారీ గిరి నాగు కలకలం రేపింది. 

బావిలో కింగ్ కోబ్రాను చూసిన స్థానికులు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఈ క్రమంలో తూర్పు వన్యప్రాణుల సంరక్షణ ప్రతినిధి మహంతి ఆధ్వర్యంలోని సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకొని దాదాపు గంటపాటు శ్రమించి బావిలో నుంచి పామును బయటికి తీశారు. దాని పొడవు దాదాపు 15 అడుగులు ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. గిరి నాగును చాకచక్యంగా ఓ సంచిలో బంధించి శంకరం సమీపంలోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

KING COBRA SPOTTED IN JEENABADU
KING COBRA HULCHAL IN DEVARAPALLI
KING COBRA HULCHUL ANAKAPALLI DIST
KING COBRA SPOTTED IN ASR DISTRICT
KING COBRA HULCHUL ANAKAPALLI DIST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Telangana MLA Malla Reddy Visited Tirumala

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి

July 10, 2026 at 7:14 PM IST
​Drone Catches Gamblers in Kadapa

పేకాటరాయుళ్లను డ్రోన్ కనిపెట్టేసింది - పోలీసులు పట్టేసుకున్నారు

July 10, 2026 at 4:42 PM IST
MLA Parthasarathi Horse Riding

ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి గుర్రపు స్వారీ - వీడియో వైరల్

July 10, 2026 at 1:29 PM IST
​9 Foot Snake in Tirumala

తిరుమలలో తొమ్మిది అడుగుల పాము హల్​చల్ - చాకచక్యంగా పట్టుకున్న స్నేక్ క్యాచర్

July 9, 2026 at 7:30 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.