బావిలో కింగ్ కోబ్రా - ఎట్టకేలకు రక్షించిన అధికారులు - KING COBRA SPOTTED IN ASR DISTRICT
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 4:19 PM IST
King Cobra Spotted in Jeenabadu : ప్రపంచంలోనే అరుదైన, అతిపెద్ద విషపూరిత ప్రాణుల్లో గిరి నాగు (కింగ్ కోబ్రా) ఒకటి. దాదాపు 10 నుంచి 15 అడుగుల పొడవు ఉండే వీటిని చూస్తే గుండె ఆగిపోయినంత పనవుతుంది. చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఇవి మనుషులను కాటేస్తాయి. ఏపీలోనూ పలు ప్రాంతాల్లో తరుచూ ఈ కింగ్ కోబ్రాలు కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా అనకాపల్లి - అల్లూరి జిల్లాల సరిహద్దు ప్రాంతమైన దేవరాపల్లి మండలం జీనబాడు పొలాల్లో ఉన్న బావిలో భారీ గిరి నాగు కలకలం రేపింది.
బావిలో కింగ్ కోబ్రాను చూసిన స్థానికులు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఈ క్రమంలో తూర్పు వన్యప్రాణుల సంరక్షణ ప్రతినిధి మహంతి ఆధ్వర్యంలోని సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకొని దాదాపు గంటపాటు శ్రమించి బావిలో నుంచి పామును బయటికి తీశారు. దాని పొడవు దాదాపు 15 అడుగులు ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. గిరి నాగును చాకచక్యంగా ఓ సంచిలో బంధించి శంకరం సమీపంలోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.
King Cobra Spotted in Jeenabadu : ప్రపంచంలోనే అరుదైన, అతిపెద్ద విషపూరిత ప్రాణుల్లో గిరి నాగు (కింగ్ కోబ్రా) ఒకటి. దాదాపు 10 నుంచి 15 అడుగుల పొడవు ఉండే వీటిని చూస్తే గుండె ఆగిపోయినంత పనవుతుంది. చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఇవి మనుషులను కాటేస్తాయి. ఏపీలోనూ పలు ప్రాంతాల్లో తరుచూ ఈ కింగ్ కోబ్రాలు కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా అనకాపల్లి - అల్లూరి జిల్లాల సరిహద్దు ప్రాంతమైన దేవరాపల్లి మండలం జీనబాడు పొలాల్లో ఉన్న బావిలో భారీ గిరి నాగు కలకలం రేపింది.
బావిలో కింగ్ కోబ్రాను చూసిన స్థానికులు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఈ క్రమంలో తూర్పు వన్యప్రాణుల సంరక్షణ ప్రతినిధి మహంతి ఆధ్వర్యంలోని సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకొని దాదాపు గంటపాటు శ్రమించి బావిలో నుంచి పామును బయటికి తీశారు. దాని పొడవు దాదాపు 15 అడుగులు ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. గిరి నాగును చాకచక్యంగా ఓ సంచిలో బంధించి శంకరం సమీపంలోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.