14 అడుగులు - 12 కేజీలు - అనకాపల్లి జిల్లాలో గిరినాగు హల్చల్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 2:38 PM IST
King Cobra In Chidikada: అత్యంత విషపూరితమైన గిరినాగు పామును ప్రత్యక్షంగా చూస్తే ఎలాంటి వారికైనా వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. భారీ ఆకారం ఉన్న పొడవైన ఈ పాము పొలంలో కనిపించడంతో జనం భయంతో పరుగులు తీశారు. అనకాపల్లి జిల్లా మండల కేంద్రం చీడికాడ శివారు కల్లాల వద్ద గిరినాగు హల్ చల్ చేసింది. విష పాము వ్యవసాయ కల్లాల్లోకి రావడంతో ప్రజలు భయపడ్డారు. భారీ ఆకారంలోని అత్యంత పొడవైన పామును చూసిన స్థానిక రైతులు అటవీ శాఖ అధికారుల ద్వారా తూర్పు వన్యప్రాణుల సంరక్షణ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. స్నేక్ క్యాచర్ బృందం గంటపాటు తీవ్రంగా శ్రమించి చాకచక్యంగా భారీ గిరినాగుని ఓ సంచిలో బంధించారు. దీని పొడవు 14 అడుగుల వరకు ఉంటుందని, బరువు 12 కేజీల పైగా ఉందని అటవీశాఖ గార్డు నటరాజ్ తెలిపారు. దీన్ని కోనాం శివారు దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు. దీంతో చీడికాడ రైతులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇంత పొడవైన భయంకరంగా ఉన్న పాములు గతంలో ఎన్నడూ చూడలేదని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
King Cobra In Chidikada: అత్యంత విషపూరితమైన గిరినాగు పామును ప్రత్యక్షంగా చూస్తే ఎలాంటి వారికైనా వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. భారీ ఆకారం ఉన్న పొడవైన ఈ పాము పొలంలో కనిపించడంతో జనం భయంతో పరుగులు తీశారు. అనకాపల్లి జిల్లా మండల కేంద్రం చీడికాడ శివారు కల్లాల వద్ద గిరినాగు హల్ చల్ చేసింది. విష పాము వ్యవసాయ కల్లాల్లోకి రావడంతో ప్రజలు భయపడ్డారు. భారీ ఆకారంలోని అత్యంత పొడవైన పామును చూసిన స్థానిక రైతులు అటవీ శాఖ అధికారుల ద్వారా తూర్పు వన్యప్రాణుల సంరక్షణ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. స్నేక్ క్యాచర్ బృందం గంటపాటు తీవ్రంగా శ్రమించి చాకచక్యంగా భారీ గిరినాగుని ఓ సంచిలో బంధించారు. దీని పొడవు 14 అడుగుల వరకు ఉంటుందని, బరువు 12 కేజీల పైగా ఉందని అటవీశాఖ గార్డు నటరాజ్ తెలిపారు. దీన్ని కోనాం శివారు దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు. దీంతో చీడికాడ రైతులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇంత పొడవైన భయంకరంగా ఉన్న పాములు గతంలో ఎన్నడూ చూడలేదని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.