వ్యాయామం, డైట్తో గుండె పదిలం - "కిమ్స్-సన్షైన్" ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం
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Published : September 28, 2026 at 5:34 PM IST
World Heart Day - Secunderabad : ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం సందర్భంగా గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు కిమ్స్-సన్షైన్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆధ్వర్యంలో 2కే వాక్థాన్ నిర్వహించారు. ఆసుపత్రిలో హృదయ సంబంధిత వైద్య బృందం కేక్ కట్ చేశారు. హృదయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే దైనందిన జీవితంలో వ్యాయామంతో పాటు సరైన డైట్ పాటించాలన్నారు. డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి మాట్లాడుతూ గుండె జబ్బులను కేవలం వృద్ధుల సమస్యగా భావించకూడదని, యువతలోనూ అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్, ఊబకాయం, ధూమపానం, ఒత్తిడి వంటి కారణాలతో గుండె సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇటీవల గుండె జబ్బులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే వైద్యుల సూచనతో పరీక్షలు చేయించుకోవాలన్నారు. గుండె జబ్బుల విషయంలో ప్రజల్లో అవగాహన ముఖ్యమని, వ్యాయామంతో పాటు ఆహార విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తే వైద్యుల అవసరం ఉండదని డాక్టర్ కావ్య అన్నారు. ఈ వాకథాన్లో ఆసుపత్రి వైద్యులు, సిబ్బంది, స్థానికులు పాల్గొన్నారు.
World Heart Day - Secunderabad : ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం సందర్భంగా గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు కిమ్స్-సన్షైన్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆధ్వర్యంలో 2కే వాక్థాన్ నిర్వహించారు. ఆసుపత్రిలో హృదయ సంబంధిత వైద్య బృందం కేక్ కట్ చేశారు. హృదయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే దైనందిన జీవితంలో వ్యాయామంతో పాటు సరైన డైట్ పాటించాలన్నారు. డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి మాట్లాడుతూ గుండె జబ్బులను కేవలం వృద్ధుల సమస్యగా భావించకూడదని, యువతలోనూ అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్, ఊబకాయం, ధూమపానం, ఒత్తిడి వంటి కారణాలతో గుండె సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇటీవల గుండె జబ్బులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే వైద్యుల సూచనతో పరీక్షలు చేయించుకోవాలన్నారు. గుండె జబ్బుల విషయంలో ప్రజల్లో అవగాహన ముఖ్యమని, వ్యాయామంతో పాటు ఆహార విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తే వైద్యుల అవసరం ఉండదని డాక్టర్ కావ్య అన్నారు. ఈ వాకథాన్లో ఆసుపత్రి వైద్యులు, సిబ్బంది, స్థానికులు పాల్గొన్నారు.