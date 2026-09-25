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వర్త్​ వర్మా వర్త్​ - కళ్లు చెదిరిపోయేలా ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి డ్రోన్​ విజువల్స్!

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ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి డ్రోన్ దృశ్యాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 10:32 AM IST

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Khairatabad Bada Ganesh Drone Visuals : భాగ్యనగర వాసులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న ఖైరతాబాద్ శోభాయాత్ర అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. గంగమ్మ ఒడికి చేరేందుకు భక్తుల కోలాహలం నడుమ బడా గణేశుడు బయల్దేరాడు. మహా గణపతి శోభాయాత్రలో భాగంగా టస్కర్ ముందు దానం నాగేందర్ కొబ్బరికాయ కొట్టారు. వాహనం ముందు నృత్యం చేసి సందడి చేశారు. ఉదయం 6 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సిన బడా గణేశుడి శోభాయాత్ర, క్రేన్​లో సమస్య కారణంగా 3 గంటల ఆలస్యంగా 9 గంటలకు ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా తీసిన డ్రోన్ విజవల్స్ భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి

మరోవైపు నిమజ్జనం వేళ అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పని చేస్తున్నారు. బడా గణేశుడి ముందు వేల మంది భక్తులు నృత్యాలు చేస్తుండగా స్వామివారు ముందుకు కదులుతున్నారు. 69 అడుగుల ఖైరతాబాద్ గణేశ్ నిమజ్జనానికి ఎన్టీఆర్ మార్గ్ వద్ద ఏర్పాట్లు చేశారు. గణేశ్‌ నిమజ్జనం సందర్భంగా హైదరాబాద్​ నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉన్నాయి. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పోలీస్​ ఉన్నతాధికారులు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. 

Khairatabad Bada Ganesh Drone Visuals : భాగ్యనగర వాసులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న ఖైరతాబాద్ శోభాయాత్ర అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. గంగమ్మ ఒడికి చేరేందుకు భక్తుల కోలాహలం నడుమ బడా గణేశుడు బయల్దేరాడు. మహా గణపతి శోభాయాత్రలో భాగంగా టస్కర్ ముందు దానం నాగేందర్ కొబ్బరికాయ కొట్టారు. వాహనం ముందు నృత్యం చేసి సందడి చేశారు. ఉదయం 6 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సిన బడా గణేశుడి శోభాయాత్ర, క్రేన్​లో సమస్య కారణంగా 3 గంటల ఆలస్యంగా 9 గంటలకు ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా తీసిన డ్రోన్ విజవల్స్ భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి

మరోవైపు నిమజ్జనం వేళ అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పని చేస్తున్నారు. బడా గణేశుడి ముందు వేల మంది భక్తులు నృత్యాలు చేస్తుండగా స్వామివారు ముందుకు కదులుతున్నారు. 69 అడుగుల ఖైరతాబాద్ గణేశ్ నిమజ్జనానికి ఎన్టీఆర్ మార్గ్ వద్ద ఏర్పాట్లు చేశారు. గణేశ్‌ నిమజ్జనం సందర్భంగా హైదరాబాద్​ నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉన్నాయి. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పోలీస్​ ఉన్నతాధికారులు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. 

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TAGGED:

KHAIRATABAD GANESH DRONE VISUALS
ఖైరతాబాద్ గణేశ్ డ్రోన్ దృశ్యాలు
KHAIRATABAD GANESH IMMERSION
BADA GANESH DRONE VISUALS
KHAIRATABAD GANESH DRONE VISUALS

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