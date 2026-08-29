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ఎమ్మెల్యే అంటే భయం లేదా? - ప్రొటోకాల్ ఇవ్వరా : అధికారులపై దానం ఫైర్

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అధికారులపై ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ ఫైర్ (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2026 at 5:24 PM IST

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MLA Danam Disappointed : ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అధికారుల తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. బంజారాహిల్స్‌లోని కుమురం భీం ఆదివాసీ భవన్‌లో శనివారం ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గ గృహలక్ష్మి పథకం లబ్ధిదారుల ఎంపిక కోసం నిర్వహించిన లక్కీ డ్రా కార్యక్రమంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తాను కార్యక్రమానికి వచ్చేలోపే అధికారులు లక్కీ డ్రా ప్రారంభించడంపై ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 

ప్రజాప్రతినిధిగా తనకు ప్రొటోకాల్ ఇవ్వాల్సి ఉన్నప్పటికీ, తన కోసం వేచి చూడకుండా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం సరికాదని అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్యే వచ్చే వరకు కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు నిలిపివేయలేదని మండిపడ్డారు. ప్రొటోకాల్ ఉల్లంఘించిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకునేలా చూస్తానని హెచ్చరించారు. అధికారుల తీరు ఇలాగే కొనసాగితే రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు వచ్చే అవకాశం ఉందని అన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై తాను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఫిర్యాదు చేస్తానని తెలిపారు. అధికారులు ప్రజాప్రతినిధుల మాట వినాల్సిన అవసరం ఉందని, ప్రొటోకాల్ విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహించరాదని సూచించారు. అధికారుల తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్, కార్యక్రమం మధ్యలోనే అలిగి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.

MLA Danam Disappointed : ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అధికారుల తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. బంజారాహిల్స్‌లోని కుమురం భీం ఆదివాసీ భవన్‌లో శనివారం ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గ గృహలక్ష్మి పథకం లబ్ధిదారుల ఎంపిక కోసం నిర్వహించిన లక్కీ డ్రా కార్యక్రమంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తాను కార్యక్రమానికి వచ్చేలోపే అధికారులు లక్కీ డ్రా ప్రారంభించడంపై ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 

ప్రజాప్రతినిధిగా తనకు ప్రొటోకాల్ ఇవ్వాల్సి ఉన్నప్పటికీ, తన కోసం వేచి చూడకుండా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం సరికాదని అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్యే వచ్చే వరకు కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు నిలిపివేయలేదని మండిపడ్డారు. ప్రొటోకాల్ ఉల్లంఘించిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకునేలా చూస్తానని హెచ్చరించారు. అధికారుల తీరు ఇలాగే కొనసాగితే రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు వచ్చే అవకాశం ఉందని అన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై తాను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఫిర్యాదు చేస్తానని తెలిపారు. అధికారులు ప్రజాప్రతినిధుల మాట వినాల్సిన అవసరం ఉందని, ప్రొటోకాల్ విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహించరాదని సూచించారు. అధికారుల తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్, కార్యక్రమం మధ్యలోనే అలిగి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.

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TAGGED:

అలిగిన ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్
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MLA DANAM DISAPPOINTED

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