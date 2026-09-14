LIVE : ఖైరతాబాద్ మహా గణపతికి ప్రత్యేక పూజలు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : September 14, 2026 at 11:13 AM IST|
Updated : September 14, 2026 at 11:19 AM IST
Khairatabad Maha Ganapati Live : వినాయక చవితి వేడుకలకు ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి సిద్ధమయ్యాడు. 72వ ఏటా వేడుకలకు 69 అడుగుల ఎత్తులో మహా గణపతిని తయారు చేశారు. పంచముఖ సంకటహర మహా గణపతిగా నామకరణం చేశారు. వర్షం కారణంగా గణనాథుడికి ఉదయం జరగాల్సిన పూజలు కొంత ఆలస్యం అయ్యాయి. కాసేపట్లో గవర్నర్ దంపతుల చేతుల మీదుగా బడా గణేశుడు తొలి పూజ అందుకోనున్నాడు. వేడుకల కోసం నిర్వాహకులు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తుల కోసం క్యూ లైన్లను ఏర్పాటు చేసి, పరిసరాల్లో భారీగా పోలీసులతో బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఖైరతాబాద్లో తొలిసారిగా 1954లో అప్పటి స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు, నాటి కౌన్సిలర్ సింగరి శంకరయ్య అనే వ్యక్తి ఒక్క అడుగు విగ్రహంతో స్థానిక గ్రంథాలయంలో ఈ గణేశుడి ఉత్సవాలను ప్రారంభించారు. అది క్రమంగా 72 ఏళ్ల వేడుకలకు చేరుకుంది. భక్తులు ఇప్పటికే మహా గణపతిని దర్శించుకునేందుకు పోటెత్తుతున్నారు. ఎటుచూసినా భక్తుల కోలాహాలం నెలకొని ఉంది. ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు కూడా మహా గణపతిని దర్శించుకునేందుకు వస్తున్నారు.
Khairatabad Maha Ganapati Live : వినాయక చవితి వేడుకలకు ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి సిద్ధమయ్యాడు. 72వ ఏటా వేడుకలకు 69 అడుగుల ఎత్తులో మహా గణపతిని తయారు చేశారు. పంచముఖ సంకటహర మహా గణపతిగా నామకరణం చేశారు. వర్షం కారణంగా గణనాథుడికి ఉదయం జరగాల్సిన పూజలు కొంత ఆలస్యం అయ్యాయి. కాసేపట్లో గవర్నర్ దంపతుల చేతుల మీదుగా బడా గణేశుడు తొలి పూజ అందుకోనున్నాడు. వేడుకల కోసం నిర్వాహకులు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తుల కోసం క్యూ లైన్లను ఏర్పాటు చేసి, పరిసరాల్లో భారీగా పోలీసులతో బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఖైరతాబాద్లో తొలిసారిగా 1954లో అప్పటి స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు, నాటి కౌన్సిలర్ సింగరి శంకరయ్య అనే వ్యక్తి ఒక్క అడుగు విగ్రహంతో స్థానిక గ్రంథాలయంలో ఈ గణేశుడి ఉత్సవాలను ప్రారంభించారు. అది క్రమంగా 72 ఏళ్ల వేడుకలకు చేరుకుంది. భక్తులు ఇప్పటికే మహా గణపతిని దర్శించుకునేందుకు పోటెత్తుతున్నారు. ఎటుచూసినా భక్తుల కోలాహాలం నెలకొని ఉంది. ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు కూడా మహా గణపతిని దర్శించుకునేందుకు వస్తున్నారు.