మహా గణపతి వైభవం - డ్రోన్ ద్వారా చూస్తే అత్యద్భుతం
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Published : September 25, 2026 at 8:58 PM IST
Khairatabad Ganesh Shobhayatra Drone Visuals : 11రోజులు వైభవంగా పూజలందుకున్న ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి గంగమ్మ ఒడికి చేరాడు. ఉదయం షెడ్యూల్ కంటే 2 గంటలు ఆలస్యంగా నిమజ్జనానికి బయలుదేరిన ఈ బొజ్జ గణపయ్య వెంట భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. పాటలు, నృత్యాలు, కేరింతల మధ్య సుమారు 5 గంటలకు పైగా శోభయాత్ర సాగింది. గణనాథుని కడసారి చూసేందుకు జనం తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారు. దారి పొడవునా జై బోలో గణేశ్ మహరాజ్ కీ అంటూ నీరాజనాలు పలికారు. సెన్సేషన్ థియేటర్, టెలిఫోన్ భవన్, తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ పక్క నుంచి సచివాలయం మీదుగా సాగర తీరానికి గణేశుడు చేరుకున్నాడు. మహాగణపతి ట్యాంక్ బండ్ వద్దకు చేరుకోగానే అప్పటికే అక్కడ వేచిచూస్తున్న వేలాది మంది భక్తులు పరమనందానికి లోనయ్యారు. సచివాలయం ముందు మహాగణపతి శోభయాత్ర ఠీవీగా సాగింది. తన దర్శనం కోసం వేచి చూస్తున్న భక్తులను ఆశీర్వదించిన విజ్ఞాధిపతి ఎన్టీఆర్ మార్గ్లో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన క్రేన్ వద్దకు చేరుకున్నారు. చివరగా కలశ పూజ అనంతరం స్వామి వారు గంగమ్మ ఒడిలోకి చేరుకున్నారు.
Khairatabad Ganesh Shobhayatra Drone Visuals : 11రోజులు వైభవంగా పూజలందుకున్న ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి గంగమ్మ ఒడికి చేరాడు. ఉదయం షెడ్యూల్ కంటే 2 గంటలు ఆలస్యంగా నిమజ్జనానికి బయలుదేరిన ఈ బొజ్జ గణపయ్య వెంట భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. పాటలు, నృత్యాలు, కేరింతల మధ్య సుమారు 5 గంటలకు పైగా శోభయాత్ర సాగింది. గణనాథుని కడసారి చూసేందుకు జనం తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారు. దారి పొడవునా జై బోలో గణేశ్ మహరాజ్ కీ అంటూ నీరాజనాలు పలికారు. సెన్సేషన్ థియేటర్, టెలిఫోన్ భవన్, తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ పక్క నుంచి సచివాలయం మీదుగా సాగర తీరానికి గణేశుడు చేరుకున్నాడు. మహాగణపతి ట్యాంక్ బండ్ వద్దకు చేరుకోగానే అప్పటికే అక్కడ వేచిచూస్తున్న వేలాది మంది భక్తులు పరమనందానికి లోనయ్యారు. సచివాలయం ముందు మహాగణపతి శోభయాత్ర ఠీవీగా సాగింది. తన దర్శనం కోసం వేచి చూస్తున్న భక్తులను ఆశీర్వదించిన విజ్ఞాధిపతి ఎన్టీఆర్ మార్గ్లో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన క్రేన్ వద్దకు చేరుకున్నారు. చివరగా కలశ పూజ అనంతరం స్వామి వారు గంగమ్మ ఒడిలోకి చేరుకున్నారు.