ETV Bharat / Videos

గంగమ్మ ఒడిలో మహా గణపతి

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ముగిసిన ఖైరతాబాద్‌ గణపతి నిమజ్జనం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 4:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Khairtabad Bada Ganesh Immersion : అశేష భక్త వాహిని జయజయధ్వానాల మధ్య ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి నిమజ్జన కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా ముగిసింది. 11 రోజుల పాటు భక్తులతో ధూపదీప నైవేద్యాలందుకున్న ఆ గణనాథుడు గంగమ్మ ఒడిని చేరుకున్నాడు. ఈ క్రతువును చూసేందుకు ఉదయం నుంచే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. దీంతో హైదరాబాద్​ నగరం జనసంద్రంగా మారింది. తొలుత బాహుబలి క్రేన్‌లో సాంకేతిక లోపంతో బడా గణేశ్​ టస్కర్‌పైకి ఆలస్యంగా చేరాడు. ఉదయం 6 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సిన శోభాయాత్ర, క్రేన్​లో సమస్య కారణంగా 3 గంటల ఆలస్యంగా 9 గంటలకు ప్రారంభమైంది. 'జై బోలో గణేశ్​ మహరాజ్ ​కీ జై' అంటూ భక్తుల జయజయధ్వానాలు మార్మోగాయి. అశేష భక్తజనావళి నినాదాల మధ్య ఆ గణనాథుడు గంగమ్మ ఒడిని చేరాడు. బడా గణేశ్​ శోభాయాత్ర ఆద్యంతం కన్నుల పండువగా సాగింది. భక్తులు గణనాథుడిపైకి పుష్పాలు చల్లుతూ, డోలు వాయిస్తూ శోభాయాత్రలో పాల్గొన్నారు

Khairtabad Bada Ganesh Immersion : అశేష భక్త వాహిని జయజయధ్వానాల మధ్య ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి నిమజ్జన కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా ముగిసింది. 11 రోజుల పాటు భక్తులతో ధూపదీప నైవేద్యాలందుకున్న ఆ గణనాథుడు గంగమ్మ ఒడిని చేరుకున్నాడు. ఈ క్రతువును చూసేందుకు ఉదయం నుంచే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. దీంతో హైదరాబాద్​ నగరం జనసంద్రంగా మారింది. తొలుత బాహుబలి క్రేన్‌లో సాంకేతిక లోపంతో బడా గణేశ్​ టస్కర్‌పైకి ఆలస్యంగా చేరాడు. ఉదయం 6 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సిన శోభాయాత్ర, క్రేన్​లో సమస్య కారణంగా 3 గంటల ఆలస్యంగా 9 గంటలకు ప్రారంభమైంది. 'జై బోలో గణేశ్​ మహరాజ్ ​కీ జై' అంటూ భక్తుల జయజయధ్వానాలు మార్మోగాయి. అశేష భక్తజనావళి నినాదాల మధ్య ఆ గణనాథుడు గంగమ్మ ఒడిని చేరాడు. బడా గణేశ్​ శోభాయాత్ర ఆద్యంతం కన్నుల పండువగా సాగింది. భక్తులు గణనాథుడిపైకి పుష్పాలు చల్లుతూ, డోలు వాయిస్తూ శోభాయాత్రలో పాల్గొన్నారు

For All Latest Updates

TAGGED:

KHAIRTABAD BADA GANESH
KHAIRTABAD BADA GANESH IMMERSION
BADA GANESH IMMERSION 2026
GANESH IMMERSIONS 2026
KHAIRTABAD BADA GANESH IMMERSION

ఇలాంటి కథనాలు

HEAVY FLOOD SRIPADA YELLAMPALLI PROJECT, PEDDAPALLI DISTRICT

3 రోజులుగా వర్షాలు - శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్​లోకి భారీగా వరద

September 25, 2026 at 10:44 AM IST
Khairatabad Bada Ganesh Drone Visuals

వర్త్​ వర్మా వర్త్​ - కళ్లు చెదిరిపోయేలా ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి డ్రోన్​ విజువల్స్!

September 25, 2026 at 10:32 AM IST
Fire accident in private travels in meerpet,Hyderabad

బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు - 40 మందిని కాపాడిన డ్రైవర్!

September 24, 2026 at 1:06 PM IST
Mastery of tabla artist Kamareddy District

యూట్యూబ్​లో​ చూసి నేర్చుకొని ప్రదర్శనలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదిగిన పరమేశ్వర్

September 23, 2026 at 5:30 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.