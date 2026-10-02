దానం ఎన్నిక చెల్లకపోతే ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే నేనే! : విజయారెడ్డి
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Published : October 2, 2026 at 2:56 PM IST
Vijaya Reddy Respond on High Court Petition : దానం నాగేందర్ ఎన్నికను సవాల్ చేస్తూ తాను దాఖలు చేసిన ఎన్నికల పిటిషన్పై ఖైరతాబాద్ కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జీ విజయారెడ్డి స్పందించారు. కోర్టుపై తనకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని, తన వాదనలను కోర్టు అంగీకరిస్తుందని విశ్వసిస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. దానం నాగేందర్ ఎన్నిక చెల్లదని కోర్టు తీర్పు ఇస్తే, రెండో ప్లేసులో నిలిచిన తనను ఎమ్మెల్యేగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని పి.విజయారెడ్డి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
అయితే ఇది కోర్టు నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల పిటిషన్పై తీర్పు వెలువడక ముందే ఉప ఎన్నిక నిర్వహించకూడదని పలు సందర్భాల్లో సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు ఉన్నాయని విజయారెడ్డి గుర్తు చేశారు. తన పిటిషన్ను పక్కన పెడితే అందుకు గల కారణాలను తెలుసుకునేందుకు మళ్లీ కోర్టును ఆశ్రయిస్తానని స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ ఉప ఎన్నిక వస్తే కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాల్సి ఉంటుందని ఆమె చెప్పారు.
Vijaya Reddy Respond on High Court Petition : దానం నాగేందర్ ఎన్నికను సవాల్ చేస్తూ తాను దాఖలు చేసిన ఎన్నికల పిటిషన్పై ఖైరతాబాద్ కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జీ విజయారెడ్డి స్పందించారు. కోర్టుపై తనకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని, తన వాదనలను కోర్టు అంగీకరిస్తుందని విశ్వసిస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. దానం నాగేందర్ ఎన్నిక చెల్లదని కోర్టు తీర్పు ఇస్తే, రెండో ప్లేసులో నిలిచిన తనను ఎమ్మెల్యేగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని పి.విజయారెడ్డి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
అయితే ఇది కోర్టు నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల పిటిషన్పై తీర్పు వెలువడక ముందే ఉప ఎన్నిక నిర్వహించకూడదని పలు సందర్భాల్లో సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు ఉన్నాయని విజయారెడ్డి గుర్తు చేశారు. తన పిటిషన్ను పక్కన పెడితే అందుకు గల కారణాలను తెలుసుకునేందుకు మళ్లీ కోర్టును ఆశ్రయిస్తానని స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ ఉప ఎన్నిక వస్తే కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాల్సి ఉంటుందని ఆమె చెప్పారు.