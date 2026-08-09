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LIVE : పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి కుటుంబాన్ని పరామర్శిస్తున్న కేసీఆర్‌ - ప్రత్యక్షప్రసారం - KCR VISITED NALLABELLI VILLAGE

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KCR (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 4:09 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 5:07 PM IST

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KCR Visited Nallabelli Village : బీఆర్‌ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే, దివంగత నేత పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. ఈ సమయంలో పెద్ది కుటుంబం కేసీఆర్​ను చూసి భావోద్వేగానికి లోనైంది. సుదర్శన్ రెడ్డి సతీమణి స్వప్న, తల్లిని ఆయన ఓదార్చారు. అంతకుముందు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి సంస్మరణ సభలో పాల్గొనేందుకు కేసీఆర్ ఎర్రవల్లిలోని తన నివాసం నుంచి వరంగల్ జిల్లాలోని నల్లబెల్లికి బయల్దేరి వెళ్లారు. ఇటీవల ఆకస్మికంగా కన్నుమూసిన సుదర్శన్‌ రెడ్డి మరణం బీఆర్‌ఎస్ శ్రేణులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ కష్టకాలంలో పెద్ది కుటుంబానికి తాను ఉన్నానంటూ కేసీఆర్ స్వయంగా వెళ్లి భరోసా ఇచ్చారు. ఇప్పటికే పార్టీ తరఫున రూ.2.25 కోట్ల ఆర్థిక సాయాన్ని ప్రకటించిన గులాబీ బాస్ ఆ మొత్తాన్ని చెక్కు రూపంలో కుటుంబ సభ్యులకు అందజేశారు. పిల్లల భవిష్యత్తుకు, చదువులకు బీఆర్​ఎస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని ఆయన ధైర్యం చెప్పారు. ఈ పర్యటనలో కేసీఆర్ వెంట పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో పాటు పార్టీ ముఖ్య నేతలు ఉన్నారు.

KCR Visited Nallabelli Village : బీఆర్‌ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే, దివంగత నేత పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. ఈ సమయంలో పెద్ది కుటుంబం కేసీఆర్​ను చూసి భావోద్వేగానికి లోనైంది. సుదర్శన్ రెడ్డి సతీమణి స్వప్న, తల్లిని ఆయన ఓదార్చారు. అంతకుముందు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి సంస్మరణ సభలో పాల్గొనేందుకు కేసీఆర్ ఎర్రవల్లిలోని తన నివాసం నుంచి వరంగల్ జిల్లాలోని నల్లబెల్లికి బయల్దేరి వెళ్లారు. ఇటీవల ఆకస్మికంగా కన్నుమూసిన సుదర్శన్‌ రెడ్డి మరణం బీఆర్‌ఎస్ శ్రేణులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ కష్టకాలంలో పెద్ది కుటుంబానికి తాను ఉన్నానంటూ కేసీఆర్ స్వయంగా వెళ్లి భరోసా ఇచ్చారు. ఇప్పటికే పార్టీ తరఫున రూ.2.25 కోట్ల ఆర్థిక సాయాన్ని ప్రకటించిన గులాబీ బాస్ ఆ మొత్తాన్ని చెక్కు రూపంలో కుటుంబ సభ్యులకు అందజేశారు. పిల్లల భవిష్యత్తుకు, చదువులకు బీఆర్​ఎస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని ఆయన ధైర్యం చెప్పారు. ఈ పర్యటనలో కేసీఆర్ వెంట పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో పాటు పార్టీ ముఖ్య నేతలు ఉన్నారు.

Last Updated : August 9, 2026 at 5:07 PM IST

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TAGGED:

PEDDI SUDARSHAN REDDY
KCR LIVE
KCR VISITED NALLABELLI VILLAGE
KCR VISITED NALLABELLI VILLAGE

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