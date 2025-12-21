LIVE : మాజీ సీఎం కేసీఆర్ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - KCR PRESS MEET IN TELANGANA BHAVAN
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 21, 2025 at 6:01 PM IST
Former CM KCR Press Meet in Telangana Bhavan Hyderabad : తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. తెలంగాణ భవన్లో కేసీఆర్ అధ్యక్షతన శాసనసభాపక్ష, రాష్ట్రకార్యవర్గ సమావేశం కొనసాగింది. నదీ జలాలు, ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఉద్యమ కార్యాచరణ, రైతుల సమస్యలు, ఇతర అంశాలపై చర్చ జరిగింది. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మెరుగైన ఫలితాలు సాధించిందని, ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత స్పష్టంగా కనిపించిందని కేసీఆర్ అన్నారు. పార్టీ గుర్తులతో జరిగే ఎన్నికలైతే బీఆర్ఎస్ సత్తా ఎంటో ప్రభుత్వానికి తెలిసేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. పార్టీ గెలుపు కోసం కృషి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపిన కేసీఆర్ గర్వంతో ఎగిరే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పారన్నారు. తాము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అహంకార వైఖరి ప్రదర్శించలేదని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయినా ఒక్క కొత్త పాలసీ కూడా తేలేదని విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో ప్రజల ఆస్తుల విలువ పూర్తిగా తగ్గిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Former CM KCR Press Meet in Telangana Bhavan Hyderabad : తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. తెలంగాణ భవన్లో కేసీఆర్ అధ్యక్షతన శాసనసభాపక్ష, రాష్ట్రకార్యవర్గ సమావేశం కొనసాగింది. నదీ జలాలు, ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఉద్యమ కార్యాచరణ, రైతుల సమస్యలు, ఇతర అంశాలపై చర్చ జరిగింది. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మెరుగైన ఫలితాలు సాధించిందని, ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత స్పష్టంగా కనిపించిందని కేసీఆర్ అన్నారు. పార్టీ గుర్తులతో జరిగే ఎన్నికలైతే బీఆర్ఎస్ సత్తా ఎంటో ప్రభుత్వానికి తెలిసేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. పార్టీ గెలుపు కోసం కృషి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపిన కేసీఆర్ గర్వంతో ఎగిరే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పారన్నారు. తాము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అహంకార వైఖరి ప్రదర్శించలేదని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయినా ఒక్క కొత్త పాలసీ కూడా తేలేదని విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో ప్రజల ఆస్తుల విలువ పూర్తిగా తగ్గిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.