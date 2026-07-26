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మీ చరిత్ర అందరికీ తెలుసు : సీఎం రేవంత్​పై కవిత ఫైర్ - సీఎం రేవంత్​రెడ్డిపై కవిత వ్యాఖ్యలు

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సీఎం రేవంత్​రెడ్డిపై కవిత వ్యాఖ్యలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 4:09 PM IST

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Kavitha Latest Comments On Revanth Reddy : విద్యార్థుల విజయాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన ఖాతాలో వేసుకోవడం సిగ్గుచేటని తెలంగాణ రక్షణ సేన చీఫ్‌ కల్వకుంట్ల కవిత మండిపడ్డారు. యువతకు ఇచ్చిన హామీలపై ఎక్కడ నిలదీస్తారోనని మీరే ఊరేగింపులు చేస్తారా అంటూ ధ్వజమెత్తారు. హైదరాబాద్‌లో ఈ మేరకు కవిత వీడియో విడుదల చేశారు. కొవ్వొత్తులు పట్టుకొని ఉరేగితే విద్యార్థులు మిమ్మల్ని నమ్మరు, మీ చరిత్ర అందరికీ తెలుసునని సీఎంను ఉద్దేశించి విమర్శించారు. విద్యార్థులు, యూత్​ను పట్టించుకోని ముఖ్యమంత్రి 21 ఏళ్లకే యువత పార్లమెంట్​లో ఉండేలా బిల్లు తెస్తామంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. యువతకు ఇస్తామన్న 2 లక్షల ఉద్యోగాలు, జాబ్ క్యాలెండర్, ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్ ఏదీ మీరు చేయలేదన్నారు. అందుకే మిమ్మల్ని యువత నమ్మే అవకాశం లేదని పేర్కొన్నారు. అసెంబ్లీలో ఏ బిల్లు పెట్టిన సరే కేంద్రం వద్ద ఆ బిల్లు పాస్ కాకుండా లాలూచీ పడుతున్నారన్నారు. ఆ విషయం బీసీలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు బాగా తెలుసని విమర్శించారు. ఇకనైనా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోకపోతే తెలంగాణ యువత గద్దెదించటం ఖాయమని తెలిపారు.

Kavitha Latest Comments On Revanth Reddy : విద్యార్థుల విజయాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన ఖాతాలో వేసుకోవడం సిగ్గుచేటని తెలంగాణ రక్షణ సేన చీఫ్‌ కల్వకుంట్ల కవిత మండిపడ్డారు. యువతకు ఇచ్చిన హామీలపై ఎక్కడ నిలదీస్తారోనని మీరే ఊరేగింపులు చేస్తారా అంటూ ధ్వజమెత్తారు. హైదరాబాద్‌లో ఈ మేరకు కవిత వీడియో విడుదల చేశారు. కొవ్వొత్తులు పట్టుకొని ఉరేగితే విద్యార్థులు మిమ్మల్ని నమ్మరు, మీ చరిత్ర అందరికీ తెలుసునని సీఎంను ఉద్దేశించి విమర్శించారు. విద్యార్థులు, యూత్​ను పట్టించుకోని ముఖ్యమంత్రి 21 ఏళ్లకే యువత పార్లమెంట్​లో ఉండేలా బిల్లు తెస్తామంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. యువతకు ఇస్తామన్న 2 లక్షల ఉద్యోగాలు, జాబ్ క్యాలెండర్, ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్ ఏదీ మీరు చేయలేదన్నారు. అందుకే మిమ్మల్ని యువత నమ్మే అవకాశం లేదని పేర్కొన్నారు. అసెంబ్లీలో ఏ బిల్లు పెట్టిన సరే కేంద్రం వద్ద ఆ బిల్లు పాస్ కాకుండా లాలూచీ పడుతున్నారన్నారు. ఆ విషయం బీసీలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు బాగా తెలుసని విమర్శించారు. ఇకనైనా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోకపోతే తెలంగాణ యువత గద్దెదించటం ఖాయమని తెలిపారు.

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TAGGED:

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సీఎం రేవంత్​రెడ్డిపై కవిత వ్యాఖ్యలు
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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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