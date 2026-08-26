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ముదిరాజ్ ఇంటికి ఆడబిడ్డగా మారిన 'కవిత' - వధువు మెడలో పసుము కొమ్ముతో మూడుముళ్లు

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ముదిరాజ్ ఇంటికి ఆడబిడ్డగా మారిన కవిత (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2026 at 5:40 PM IST

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Kavitha Attended Mudhiraj Marriage : తెలంగాణ రక్షణ సేన అధినేత్రి కవిత ముదిరాజ్‌ ఇంటి ఆడబిడ్డగా మారి కీసర క్రాస్ రోడ్డులోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్‌లో జరిగిన తన పార్టీ నాయకుడి వివాహాన్ని తన చేతుల మీదుగా జరిపించింది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా గూడూరు గ్రామానికి చెందిన బాషబోయిన బాలప్రసాద్ తెలంగాణ రక్షణ సేన నాయకుడు. బాలప్రసాద్​కు సీతాఫల్ మండికి చెందిన శివాణితో వివాహం నిశ్చయం అయింది. కాగా బాలప్రసాద్‌కు సోదరిలు లేకపోవడంతో అతని కోరిక మేరకు కవితనే ఇంటి ఆడబిడ్డగా మారింది. వధువుకు వరుడు తాళి కట్టే ముందు ఆడపడుచుతో వధువు మెడలో పసుపు కొమ్ముతో మూడు ముళ్లు వేయిస్తారు. వారి సంప్రదాయం ప్రకారం కవిత గౌరీ పూజలో పాల్గొని వధువు శివాణి మెడలో పసుపుకొమ్ముతో మూడు ముళ్లు వేశారు. ఉంగరపు వేలుకు ప్రదానపు ఉంగరం తొడిగారు. ఒడిబియ్యం పోసి, పెళ్లి కుమార్తెను ఆశీర్వదించారు. అనంతరం బాలప్రసాద్ శివాణి మెడలో మంగళసూత్ర ధారణ చేశారు. అనంతరం నూతన వధూవరుల్ని కవిత ఆశీర్వదించారు.  

Kavitha Attended Mudhiraj Marriage : తెలంగాణ రక్షణ సేన అధినేత్రి కవిత ముదిరాజ్‌ ఇంటి ఆడబిడ్డగా మారి కీసర క్రాస్ రోడ్డులోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్‌లో జరిగిన తన పార్టీ నాయకుడి వివాహాన్ని తన చేతుల మీదుగా జరిపించింది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా గూడూరు గ్రామానికి చెందిన బాషబోయిన బాలప్రసాద్ తెలంగాణ రక్షణ సేన నాయకుడు. బాలప్రసాద్​కు సీతాఫల్ మండికి చెందిన శివాణితో వివాహం నిశ్చయం అయింది. కాగా బాలప్రసాద్‌కు సోదరిలు లేకపోవడంతో అతని కోరిక మేరకు కవితనే ఇంటి ఆడబిడ్డగా మారింది. వధువుకు వరుడు తాళి కట్టే ముందు ఆడపడుచుతో వధువు మెడలో పసుపు కొమ్ముతో మూడు ముళ్లు వేయిస్తారు. వారి సంప్రదాయం ప్రకారం కవిత గౌరీ పూజలో పాల్గొని వధువు శివాణి మెడలో పసుపుకొమ్ముతో మూడు ముళ్లు వేశారు. ఉంగరపు వేలుకు ప్రదానపు ఉంగరం తొడిగారు. ఒడిబియ్యం పోసి, పెళ్లి కుమార్తెను ఆశీర్వదించారు. అనంతరం బాలప్రసాద్ శివాణి మెడలో మంగళసూత్ర ధారణ చేశారు. అనంతరం నూతన వధూవరుల్ని కవిత ఆశీర్వదించారు.  

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TAGGED:

TELANGANADEFENCEFORCE CHIEF KAVITHA
KAVITHA DAUGHTER TO MUDHIRAJ FAMILY
KALVAKUNTLA KAVITHA IN MARRIAGE
ముదిరాజ్ ఇంటి ఆడబిడ్డగా మారిన కవిత
KAVITHA ATTENDED MUDHIRAJ MARRIAGE

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