శ్రీశైలంలో వైభవంగా కార్తిక మాసోత్సవాలు ప్రారంభం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:03 AM IST
Srisailam Karthika Masam : ప్రముఖ శైవ క్షేత్రమైన శ్రీశైలంలో కార్తిక మాసోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. కార్తిక మాస ఘడియలు రావడంతో ఆలయ ప్రాంగణంలో దేవస్థానం ఈవో ఎం. శ్రీనివాసరావు దంపతులు, అర్చకులు ఆకాశ దీపానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆకాశ దీపాన్ని స్వామివారి ఆలయ ప్రధాన ధ్వజ స్తంభంపై ఆవిష్కరించారు. నేటి నుంచి వచ్చే నెల 9వ తేదీ వరకు కార్తిక మాసోత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. కార్తిక మాసంలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉండడంతో ఆర్జిత సేవల్లో మార్పులు చేశారు. కార్తిక మాసం అంతా 5 వేల రూపాయల గర్భాలయ అభిషేకాలు 15 వందల రూపాయల సామూహిక అభిషేకాలు రద్దు చేశారు. శని, ఆది ,సోమ వారాల్లో స్వామి అమ్మవార్ల అలంకార దర్శనం ఏర్పాటు చేస్తారు. మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు విడతల వారీగా మల్లికార్జున స్వామి స్పర్శ దర్శనం కల్పించనున్నారు. కార్తిక మాసంలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని విభాగాల అధికారులకు ప్రత్యేక విధులు కేటాయించారు.
Srisailam Karthika Masam : ప్రముఖ శైవ క్షేత్రమైన శ్రీశైలంలో కార్తిక మాసోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. కార్తిక మాస ఘడియలు రావడంతో ఆలయ ప్రాంగణంలో దేవస్థానం ఈవో ఎం. శ్రీనివాసరావు దంపతులు, అర్చకులు ఆకాశ దీపానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆకాశ దీపాన్ని స్వామివారి ఆలయ ప్రధాన ధ్వజ స్తంభంపై ఆవిష్కరించారు. నేటి నుంచి వచ్చే నెల 9వ తేదీ వరకు కార్తిక మాసోత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. కార్తిక మాసంలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉండడంతో ఆర్జిత సేవల్లో మార్పులు చేశారు. కార్తిక మాసం అంతా 5 వేల రూపాయల గర్భాలయ అభిషేకాలు 15 వందల రూపాయల సామూహిక అభిషేకాలు రద్దు చేశారు. శని, ఆది ,సోమ వారాల్లో స్వామి అమ్మవార్ల అలంకార దర్శనం ఏర్పాటు చేస్తారు. మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు విడతల వారీగా మల్లికార్జున స్వామి స్పర్శ దర్శనం కల్పించనున్నారు. కార్తిక మాసంలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని విభాగాల అధికారులకు ప్రత్యేక విధులు కేటాయించారు.