మహాలక్ష్మీ దేవిగా దుర్గమ్మ - రూ.5.5 కోట్లతో అలంకరణ
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Published : October 17, 2026 at 6:19 PM IST
Durga Adorned With Currency Notes : శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆరో రోజు అమ్మవారు మహాలక్ష్మీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఈ సందర్బంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి దేవాలయంలో ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి నోట్లతో ప్రత్యేక అలంకరణ చేశారు. అమ్మవారు, గర్భగుడితో పాటు దేవాలయం ప్రాంగణం, గోడలు, మండపం, పూల దండలు మొత్తం రూ.5కోట్ల 55 లక్షల 55,555తో అద్భుతంగా అలంకరించారు. భక్తుల నుంచి సేకరించిన నగదుతో తమిళనాడు నుంచి వచ్చిన కళాకారుల వివిధ కళారూపాలు, తోరణాలుగా తీర్చిదిద్దారు. మహబూబ్నగర్ ఎంపీ డీకే.అరుణ, ప్రభుత్వ విప్ మహబూబ్నగర్ ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్రెడ్డి, జిల్లా జడ్జి ప్రేమలత అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్బంగా పర్యవరణాన్ని కాపాడాలని భక్తులకు చెట్లను పంచి పెట్టారు. కరెన్సీ నోట్లతో వైభవంగా ముస్తాబైన అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో వచ్చారు. కుటుంబ సభ్యులతో భక్తజనం రావడంతో ఆలయమంతా కిటకిటలాడింది. దర్శనం అనంతరం అమ్మవారి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.
Durga Adorned With Currency Notes : శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆరో రోజు అమ్మవారు మహాలక్ష్మీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఈ సందర్బంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి దేవాలయంలో ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి నోట్లతో ప్రత్యేక అలంకరణ చేశారు. అమ్మవారు, గర్భగుడితో పాటు దేవాలయం ప్రాంగణం, గోడలు, మండపం, పూల దండలు మొత్తం రూ.5కోట్ల 55 లక్షల 55,555తో అద్భుతంగా అలంకరించారు. భక్తుల నుంచి సేకరించిన నగదుతో తమిళనాడు నుంచి వచ్చిన కళాకారుల వివిధ కళారూపాలు, తోరణాలుగా తీర్చిదిద్దారు. మహబూబ్నగర్ ఎంపీ డీకే.అరుణ, ప్రభుత్వ విప్ మహబూబ్నగర్ ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్రెడ్డి, జిల్లా జడ్జి ప్రేమలత అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్బంగా పర్యవరణాన్ని కాపాడాలని భక్తులకు చెట్లను పంచి పెట్టారు. కరెన్సీ నోట్లతో వైభవంగా ముస్తాబైన అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో వచ్చారు. కుటుంబ సభ్యులతో భక్తజనం రావడంతో ఆలయమంతా కిటకిటలాడింది. దర్శనం అనంతరం అమ్మవారి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.