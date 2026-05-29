గోదావరి పుష్కరాలకు వచ్చేవారికి వినూత్న అనుభూతి కల్పిస్తాం: మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ - GODAVARI PUSHKARALU ARRANGEMENTS
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 5:37 PM IST
Minister Kandula Durgesh About Godavari Pushkaralu : అఖండ గోదావరి తీరంలో వెలసిన నగరం రాజమహేంద్రవరం. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలకు, పర్యాటక ప్రాంతాలకు ఎలాంటి లోటు లేదు. అఖండంగా, ఉద్ధృతంగా ప్రవహించే గోదారమ్మ ఒడిలో బోటింగ్కు పర్యాటకులు ఉత్సాహం చూపిస్తారు. అలాంటి ప్రాంతంలో వచ్చే ఏడాది జరిగే గోదావరి పుష్కరాలకు పెద్దఎత్తున భక్తజనం తరలిరానున్నారు. భక్తులకు, పర్యాటకులకు వినూత్న అనుభూతి కల్పించడమే లక్ష్యంగా పర్యాటక శాఖ ద్వారా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ముఖ్యంగా పాపికొండలను వీక్షించే పర్యాటకులకు సురక్షిత ప్రయాణం అందిస్తూ ఆహ్లాదకరమైన, మధురానుభూతిని పంచుతామని పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా రాజమహేంద్రవరంతో పాటు సమీప ప్రాంతాల్లో పనులు చురుగ్గా కొనసాగిస్తున్నామంటున్నారు. పుష్కరాలకు వచ్చే భక్తుల కోసం హోమ్ స్టేలు కూడా అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటామంటున్నారు. గోదావరినే కాకుండా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల సందర్శనకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పుష్కరాల నాటికి గోదావరి తీరాన్ని కాలుష్యరహితంగా తీర్చిదిద్దుతామని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ స్పష్టం చేశారు.
