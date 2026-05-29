ETV Bharat / Videos

గోదావరి పుష్కరాలకు వచ్చేవారికి వినూత్న అనుభూతి కల్పిస్తాం: మంత్రి కందుల దుర్గేశ్​ - GODAVARI PUSHKARALU ARRANGEMENTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
గోదావరి పుష్కరాలకు వచ్చేవారికి వినూత్న అనుభూతి కల్పిస్తాం: మంత్రి కందుల దుర్గేశ్​ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 5:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Kandula Durgesh About Godavari Pushkaralu :  అఖండ గోదావరి తీరంలో వెలసిన నగరం రాజమహేంద్రవరం. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలకు, పర్యాటక ప్రాంతాలకు ఎలాంటి లోటు లేదు. అఖండంగా, ఉద్ధృతంగా ప్రవహించే గోదారమ్మ ఒడిలో బోటింగ్‌కు పర్యాటకులు ఉత్సాహం చూపిస్తారు. అలాంటి ప్రాంతంలో వచ్చే ఏడాది జరిగే గోదావరి పుష్కరాలకు పెద్దఎత్తున భక్తజనం తరలిరానున్నారు. భక్తులకు, పర్యాటకులకు వినూత్న అనుభూతి కల్పించడమే లక్ష్యంగా పర్యాటక శాఖ ద్వారా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ముఖ్యంగా పాపికొండలను వీక్షించే పర్యాటకులకు సురక్షిత ప్రయాణం అందిస్తూ ఆహ్లాదకరమైన, మధురానుభూతిని పంచుతామని పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్‌ చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా రాజమహేంద్రవరంతో పాటు సమీప ప్రాంతాల్లో పనులు చురుగ్గా కొనసాగిస్తున్నామంటున్నారు. పుష్కరాలకు వచ్చే భక్తుల కోసం హోమ్‌ స్టేలు కూడా అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటామంటున్నారు. గోదావరినే కాకుండా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల సందర్శనకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పుష్కరాల నాటికి గోదావరి తీరాన్ని కాలుష్యరహితంగా తీర్చిదిద్దుతామని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్‌ స్పష్టం చేశారు. 

Minister Kandula Durgesh About Godavari Pushkaralu :  అఖండ గోదావరి తీరంలో వెలసిన నగరం రాజమహేంద్రవరం. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలకు, పర్యాటక ప్రాంతాలకు ఎలాంటి లోటు లేదు. అఖండంగా, ఉద్ధృతంగా ప్రవహించే గోదారమ్మ ఒడిలో బోటింగ్‌కు పర్యాటకులు ఉత్సాహం చూపిస్తారు. అలాంటి ప్రాంతంలో వచ్చే ఏడాది జరిగే గోదావరి పుష్కరాలకు పెద్దఎత్తున భక్తజనం తరలిరానున్నారు. భక్తులకు, పర్యాటకులకు వినూత్న అనుభూతి కల్పించడమే లక్ష్యంగా పర్యాటక శాఖ ద్వారా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ముఖ్యంగా పాపికొండలను వీక్షించే పర్యాటకులకు సురక్షిత ప్రయాణం అందిస్తూ ఆహ్లాదకరమైన, మధురానుభూతిని పంచుతామని పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్‌ చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా రాజమహేంద్రవరంతో పాటు సమీప ప్రాంతాల్లో పనులు చురుగ్గా కొనసాగిస్తున్నామంటున్నారు. పుష్కరాలకు వచ్చే భక్తుల కోసం హోమ్‌ స్టేలు కూడా అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటామంటున్నారు. గోదావరినే కాకుండా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల సందర్శనకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పుష్కరాల నాటికి గోదావరి తీరాన్ని కాలుష్యరహితంగా తీర్చిదిద్దుతామని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్‌ స్పష్టం చేశారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

GOVT FOCUS ON TOURISM
గోదావరి పుష్కరాల ఉత్సవం
TOURISM ARRANGEMENT AT GODAVARI
GODAVARI PUSHKARALU 2027
GODAVARI PUSHKARALU ARRANGEMENTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Narayana Criticized YSRCP On Dumping Yards

107 మున్సిపాలిటీల్లో 'ఫ్రెష్ వేస్ట్ ప్లాంట్లు' ఏర్పాటు: మంత్రి నారాయణ

May 29, 2026 at 3:07 PM IST
Gorantla Funny Complaint on Lokesh

లోకేశ్‌ మమ్మల్ని పరుగెత్తిస్తున్నారు - ఆ స్పీడ్ అందుకోలేకపోతున్నాం: గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి

May 28, 2026 at 7:25 PM IST
Engineering Students from Eluru Develop App to Detect and Manage Diabetes Early

షుగర్ వ్యాధిని గుర్తించేలా యాప్‌ - ఇంజినీరింగ్ స్టూడెంట్స్‌ సూపర్​​ ఇన్నోవేషన్

May 28, 2026 at 5:00 PM IST
Durgesh on Godavari Pollution

పవన్ కల్యాణ్ పర్యటనతో పుష్కర పనుల్లో వేగం పెరిగింది: మంత్రి దుర్గేష్‌

May 27, 2026 at 8:40 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.