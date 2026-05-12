బొగ్గు లారీ వెళ్లి ఆలుగడ్డల లారీని ఢీకొట్టింది - ఇద్దరు డ్రైవర్లు మృతి - NATIONAL HIGHWAY ACCIDENT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 12, 2026 at 3:20 PM IST
National Highway Accident : ఖమ్మం టూ వరంగల్ వెళ్లే జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఖమ్మం నుంచి వరంగల్ హైవే రోడ్డులో మేకల తండా స్టేజి సమీపంలోని రెండు లారీలు ఎదురెదురుగా వచ్చి ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఒక లారీలో బొగ్గు లోడ్ ఉంది. మరో లారీలో ఆలుగడ్డలు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రమాద తీవ్రతకు రెండు లారీలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. బొగ్గు లోడ్తో వెళ్తున్న లారీలో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. బొగ్గుకు మంటలు అంటుకోవడంతో ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగ కమ్ముకుంది. మంటలు ఎగసిపడుతుండటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. ఘటన కారణంగా హైవేపై కొంతసేపు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇరువురు డ్రైవర్లు మృతి చెందారు. మృతదేహాలను ప్రభుత్వాసుపత్రులకు తరలించారు. ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
National Highway Accident : ఖమ్మం టూ వరంగల్ వెళ్లే జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఖమ్మం నుంచి వరంగల్ హైవే రోడ్డులో మేకల తండా స్టేజి సమీపంలోని రెండు లారీలు ఎదురెదురుగా వచ్చి ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఒక లారీలో బొగ్గు లోడ్ ఉంది. మరో లారీలో ఆలుగడ్డలు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రమాద తీవ్రతకు రెండు లారీలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. బొగ్గు లోడ్తో వెళ్తున్న లారీలో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. బొగ్గుకు మంటలు అంటుకోవడంతో ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగ కమ్ముకుంది. మంటలు ఎగసిపడుతుండటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. ఘటన కారణంగా హైవేపై కొంతసేపు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇరువురు డ్రైవర్లు మృతి చెందారు. మృతదేహాలను ప్రభుత్వాసుపత్రులకు తరలించారు. ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.