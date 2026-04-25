'ఎమ్మెల్యే బండినే ఆపుతారా?' - టోల్గేట్ సిబ్బందిపై రెచ్చిపోయిన అమిలినేని అనుచరులు - MLA FOLLOWERS FIGHT WITH TOLL STAFF
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 8:52 PM IST
MLA Followers Fight With Toll Staff At Valmikipuram in Annamayya District: అన్నమయ్య జిల్లా వాల్మీకిపురం మండలం గండబోయినపల్లె టోల్ గేట్ సిబ్బందిపై అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే అనుచరుల దాడి చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. హైవే టోల్ సిబ్బందిపై కళ్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు అనుచరులు దాడికి పాల్పడ్డారు. గండబోయినపల్లె టోల్ ప్లాజా వద్ద ఓ మహిళ, మేనేజర్ రవి, సిబ్బందిపై దాడి చేశారు. ఎమ్మెల్యే బండిని ఆపుతారా అంటూ ఉద్యోగి శ్రీలత, మేనేజర్ రవిపై దాడి చేసిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల ద్వారా బయటపడ్డాయి. మేనేజర్ రవిని కొట్టడంతో పాటు లాక్కెళ్తున్న దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలలో రికార్డయ్యాయి.
అన్నమయ్య జిల్లా వాల్మీకిపురం మండలంలోని గండబోయినపల్లె టోల్ గేట్ సిబ్బందిపై అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే అనుచరులు దాడి చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు అనుచరులు టోల్ ప్లాజా మేనేజర్ రవితోపాటు సిబ్బందిపై దాడి చేశారు. ఎమ్మెల్యే వాహనాన్నే ఆపుతారా అంటూ రెచ్చిపోయారు. మహిళా ఉద్యోగి శ్రీలతపై దాడి చేశారు. మేనేజర్ రవిని కొట్టుకుంటూ లాక్కెళ్లారు. ఈ దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి.
MLA Followers Fight With Toll Staff At Valmikipuram in Annamayya District: అన్నమయ్య జిల్లా వాల్మీకిపురం మండలం గండబోయినపల్లె టోల్ గేట్ సిబ్బందిపై అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే అనుచరుల దాడి చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. హైవే టోల్ సిబ్బందిపై కళ్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు అనుచరులు దాడికి పాల్పడ్డారు. గండబోయినపల్లె టోల్ ప్లాజా వద్ద ఓ మహిళ, మేనేజర్ రవి, సిబ్బందిపై దాడి చేశారు. ఎమ్మెల్యే బండిని ఆపుతారా అంటూ ఉద్యోగి శ్రీలత, మేనేజర్ రవిపై దాడి చేసిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల ద్వారా బయటపడ్డాయి. మేనేజర్ రవిని కొట్టడంతో పాటు లాక్కెళ్తున్న దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలలో రికార్డయ్యాయి.
అన్నమయ్య జిల్లా వాల్మీకిపురం మండలంలోని గండబోయినపల్లె టోల్ గేట్ సిబ్బందిపై అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే అనుచరులు దాడి చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు అనుచరులు టోల్ ప్లాజా మేనేజర్ రవితోపాటు సిబ్బందిపై దాడి చేశారు. ఎమ్మెల్యే వాహనాన్నే ఆపుతారా అంటూ రెచ్చిపోయారు. మహిళా ఉద్యోగి శ్రీలతపై దాడి చేశారు. మేనేజర్ రవిని కొట్టుకుంటూ లాక్కెళ్లారు. ఈ దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి.