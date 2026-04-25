LIVE : కల్వకుంట్ల కవిత రాజకీయ పార్టీ ఆవిర్భావ సభ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - KALVAKUNTLA KAVITHA POLITICAL PARTY

KAVITHA POLITICAL PARTY MEETING (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 25, 2026 at 9:48 AM IST

LIVE : తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కుమార్తె కల్వకుంట్ల కవిత సొంత రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో క్రియాశీలకంగా పని చేసిన కవిత, తెలంగాణ జాగృతి పేరిట వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. 2014లో నిజామాబాద్ నుంచి టీఆర్ఎస్ తరఫున లోక్‌సభకు ఎన్నికైన ఆమె, 2018లో ఓటమి పాలయ్యారు. అనంతరం రెండు దఫాలు నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల కోటా నుంచి ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికయ్యారు. దిల్లీ మద్యం కేసులో అరెస్ట్, బెయిల్ తదనంతర పరిణామాల నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు, విధానాలతో కవిత విభేదిస్తూ వస్తున్నారు. నేతలు, పార్టీపై బహిరంగ విమర్శలు చేయడంతో 2025 సెప్టెంబర్ 2న ఆమెను పార్టీ సస్పెండ్ చేసింది. 

ఆ మరుసటి రోజే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి, శాసనమండలి సభ్యత్వానికి కవిత రాజీనామా చేశారు. ఈరోజు మేడ్చల్ జిల్లా మునీరాబాద్ సమీపంలోని ఓ కన్వెన్షన్ హాల్​లో రాజకీయ పార్టీ ఆవిర్భావ సభ జరగనుంది. పార్టీ పేరు ప్రకటన సహా జెండా, ఎజెండాను కవిత వెల్లడించనున్నారు. గన్‌పార్క్ వద్ద తెలంగాణ అమరవీరులకు నివాళులు అర్పించిన అనంతరం పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు హాజరయ్యారు. అమరవీరుల కుటుంబాలతో పాటు ఉద్యమకారులను సమావేశానికి ఆహ్వానించారు. అన్ని జిల్లాల నుంచి సభకు జనాన్ని సమీకరించారు. తిరుగు ప్రయాణంలో ఆయా ప్రాంతాల్లో పార్టీ జెండాలు ఆవిష్కరించి, అనంతరం ట్యాంక్ బండ్ వద్ద అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించనున్నారు.

