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LIVE : తిరుమల నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీవారు ప్రత్యక్షప్రసారం

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కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీవారు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2026 at 8:01 AM IST

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Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి' కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా స్వామివారు రోజుకోక వాహనంపై తిరుమాఢవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. 

ఇవాళ నాలుగోరోజు స్వామి అమ్మవార్లు కల్పవృక్షవాహనంపై విహరిస్తూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేశారు. సర్వాలంకార భూషితుడైన స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. ముందుగా గజాలు, అశ్వాలు నడుస్తుండగా, భక్తుల కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాలు, వివిధ కళాబృందాల ప్రదర్శనల మధ్యన వాహనసేవ కనులపండువగా సాగింది. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమల మాడ వీధులు మార్మోగాయి. మరోవైపు భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.

Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి' కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా స్వామివారు రోజుకోక వాహనంపై తిరుమాఢవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. 

ఇవాళ నాలుగోరోజు స్వామి అమ్మవార్లు కల్పవృక్షవాహనంపై విహరిస్తూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేశారు. సర్వాలంకార భూషితుడైన స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. ముందుగా గజాలు, అశ్వాలు నడుస్తుండగా, భక్తుల కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాలు, వివిధ కళాబృందాల ప్రదర్శనల మధ్యన వాహనసేవ కనులపండువగా సాగింది. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమల మాడ వీధులు మార్మోగాయి. మరోవైపు భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.

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TAGGED:

TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE
TIRUMALA NAVARATRI DAY4 2026 LIVE
KALPAVRUKSHA VAHANA SEVA LIVE

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