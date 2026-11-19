తిరుపతిలో కళాంజలి ఫ్యాషన్ షో సందడి - మహాభారత ఘట్టాలతో ఆకట్టుకున్న వైద్య విద్యార్థులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:38 AM IST
అద్భుత వస్త్ర ప్రపంచం 'కళాంజలి' ఆధ్వర్యంలో తిరుపతిలో నిర్వహించిన ఫ్యాషన్ షో చూపరులను అమితంగా ఆకట్టుకుంది. స్థానిక ఎస్వీ మెడికల్ కళాశాల వేదికగా 'రిథమ్-2026' కార్యక్రమం పేరిట ఈ వేడుకను ఎంతో ఘనంగా ఏర్పాటు చేశారు. నిత్యం పుస్తకాలు, ప్రయోగాలతో బిజీగా ఉండే వైద్య విద్యార్థులు, ఈ వేదికపై సరికొత్తగా మెరిశారు. కళాంజలి సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో ర్యాంప్పై హొయలు ఒలికిస్తూ అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేశారు. ఈ ఫ్యాషన్ షోలో కేవలం ఆధునిక దుస్తులకే పరిమితం కాకుండా, మన ప్రాచీన వైభవాన్ని చాటిచెప్పేలా మహాభారత ఘట్టాలను ఇతివృత్తంగా ఎంచుకున్నారు. విద్యార్థులు వివిధ రకాల సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో ర్యాంప్ వాక్ చేస్తూ వేదికపై సందడి చేశారు. పురాణ పాత్రలను తలపించేలా వారు వేసిన అడుగులు, ప్రదర్శించిన హావభావాలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశాయి.
కళాంజలి అందించిన అద్భుతమైన వస్త్రాలు ఈ ఫ్యాషన్ షోకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. రంగురంగుల పట్టు చీరలు, వాటికి తగిన సంప్రదాయ ఆభరణాలతో విద్యార్థినులు దేవకన్యల్లా మెరిసిపోయారు. యువకులు సైతం ఆకర్షణీయమైన సంప్రదాయ వస్త్రధారణతో ర్యాంప్పై నడిచి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. వైద్య విద్యార్థుల ఈ వినూత్న ప్రదర్శనను తిలకించేందుకు నగరవాసులు, విద్యార్థులు భారీగా తరలివచ్చారు.
అద్భుత వస్త్ర ప్రపంచం 'కళాంజలి' ఆధ్వర్యంలో తిరుపతిలో నిర్వహించిన ఫ్యాషన్ షో చూపరులను అమితంగా ఆకట్టుకుంది. స్థానిక ఎస్వీ మెడికల్ కళాశాల వేదికగా 'రిథమ్-2026' కార్యక్రమం పేరిట ఈ వేడుకను ఎంతో ఘనంగా ఏర్పాటు చేశారు. నిత్యం పుస్తకాలు, ప్రయోగాలతో బిజీగా ఉండే వైద్య విద్యార్థులు, ఈ వేదికపై సరికొత్తగా మెరిశారు. కళాంజలి సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో ర్యాంప్పై హొయలు ఒలికిస్తూ అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేశారు. ఈ ఫ్యాషన్ షోలో కేవలం ఆధునిక దుస్తులకే పరిమితం కాకుండా, మన ప్రాచీన వైభవాన్ని చాటిచెప్పేలా మహాభారత ఘట్టాలను ఇతివృత్తంగా ఎంచుకున్నారు. విద్యార్థులు వివిధ రకాల సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో ర్యాంప్ వాక్ చేస్తూ వేదికపై సందడి చేశారు. పురాణ పాత్రలను తలపించేలా వారు వేసిన అడుగులు, ప్రదర్శించిన హావభావాలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశాయి.
కళాంజలి అందించిన అద్భుతమైన వస్త్రాలు ఈ ఫ్యాషన్ షోకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. రంగురంగుల పట్టు చీరలు, వాటికి తగిన సంప్రదాయ ఆభరణాలతో విద్యార్థినులు దేవకన్యల్లా మెరిసిపోయారు. యువకులు సైతం ఆకర్షణీయమైన సంప్రదాయ వస్త్రధారణతో ర్యాంప్పై నడిచి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. వైద్య విద్యార్థుల ఈ వినూత్న ప్రదర్శనను తిలకించేందుకు నగరవాసులు, విద్యార్థులు భారీగా తరలివచ్చారు.