మీ విజయం వెనక ఉన్న మహిళ గురించి మాతో పంచుకోండి! - 'కళాంజలి'ని ట్యాగ్ చేయండి
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Published : October 11, 2026 at 4:27 PM IST
Kalanjali Campaign For Women Empowerment : ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో మహిళకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంటుంది. మనం సాధించే విజయాలు, చేరుకునే మైలురాళ్లు, మన వ్యక్తిత్వ వికాసం వెనక ఓ మహిళ ప్రోత్సాహం, ప్రేమ, మార్గదర్శనం కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. తల్లిగా, సోదరిగా, భార్యగా, గురువుగా ఇలా ఎన్నో రూపాల్లో మహిళలు మన జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తారు. కళాంజలి, మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ ఎండీ శైలజా కిరణ్ జీవితంలో ఆమె తల్లి సుజీవనమ్మ అలాంటి స్ఫూర్తిదాయక వ్యక్తి.
జీవితంలోని ప్రతి దశలోనూ ఆమెకు అండగా నిలుస్తూ, ముందుకు సాగేందుకు ప్రోత్సాహాన్ని అందించారు. అదే విధంగా మన జీవితాల్లోనూ మనల్ని తీర్చిదిద్దిన, ధైర్యాన్నిచ్చిన, విజయాల వైపు నడిపించిన మహిళలు ఉంటారు. అలాంటి మహిళల సేవలను గుర్తు చేసుకుని, వారికి గౌరవం అందించే ఉద్దేశంతో కళాంజలి #PassThepallu క్యాంపెయిన్ను ముందుకు తీసుకొచ్చింది. మీ జీవితంలోనూ మీకు స్ఫూర్తిగా నిలిచిన ఆ మహిళ గురించి మీకు మాత్రమే తెలిసిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకోండి. కళాంజలి (@kalanjaliworld)ను ట్యాగ్ చేస్తూ ఈ ప్రచారంలో భాగస్వాములు కండి.
Kalanjali Campaign For Women Empowerment : ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో మహిళకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంటుంది. మనం సాధించే విజయాలు, చేరుకునే మైలురాళ్లు, మన వ్యక్తిత్వ వికాసం వెనక ఓ మహిళ ప్రోత్సాహం, ప్రేమ, మార్గదర్శనం కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. తల్లిగా, సోదరిగా, భార్యగా, గురువుగా ఇలా ఎన్నో రూపాల్లో మహిళలు మన జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తారు. కళాంజలి, మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ ఎండీ శైలజా కిరణ్ జీవితంలో ఆమె తల్లి సుజీవనమ్మ అలాంటి స్ఫూర్తిదాయక వ్యక్తి.
జీవితంలోని ప్రతి దశలోనూ ఆమెకు అండగా నిలుస్తూ, ముందుకు సాగేందుకు ప్రోత్సాహాన్ని అందించారు. అదే విధంగా మన జీవితాల్లోనూ మనల్ని తీర్చిదిద్దిన, ధైర్యాన్నిచ్చిన, విజయాల వైపు నడిపించిన మహిళలు ఉంటారు. అలాంటి మహిళల సేవలను గుర్తు చేసుకుని, వారికి గౌరవం అందించే ఉద్దేశంతో కళాంజలి #PassThepallu క్యాంపెయిన్ను ముందుకు తీసుకొచ్చింది. మీ జీవితంలోనూ మీకు స్ఫూర్తిగా నిలిచిన ఆ మహిళ గురించి మీకు మాత్రమే తెలిసిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకోండి. కళాంజలి (@kalanjaliworld)ను ట్యాగ్ చేస్తూ ఈ ప్రచారంలో భాగస్వాములు కండి.