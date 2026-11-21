తిరుమలలో వైభవంగా కైశిక ద్వాదశి ఆస్థానం - ఘనంగా శ్రీవారి ఊరేగింపు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 4:02 PM IST
Tirumala Kaisika Dwadasi Asthanam : కైశిక ద్వాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో శనివారం సాలకట్ల కైశిక ద్వాదశి ఆస్థానం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వేకువజామున శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ ఉగ్రశ్రీనివాసమూర్తి ఆలయ మాడ వీధుల్లో భక్తులను కటాక్షించారు. అనంతరం స్వామి, అమ్మవార్లను బంగారు వాకిలి చెంత వేంచేపు చేసి అర్చకులు పురాణ పఠనంతో కైశిక ద్వాదశి ఆస్థానాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ఏడాదిలో కైశిక ద్వాదశి ఒక్క రోజు మాత్రమే వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో సూర్యోదయానికి ముందు ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి ఊరేగింపు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ ఉత్సవంలో భక్తులు పెద్దఎత్తున పాల్గొన్నారు. స్వామివారికి కర్పూర హారతులు పట్టారు. కార్యక్రమంలో తిరుమల శ్రీశ్రీశ్రీ పెద్ద జీయర్ స్వామి, శ్రీశ్రీశ్రీ చిన్నజీయర్ స్వామి, టీటీడీ సాధికారిక మండలి ఛైర్మన్, టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, జేఈవో డాక్టర్ శరత్, సీవీఎస్వో మురళీకృష్ణ, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
Tirumala Kaisika Dwadasi Asthanam : కైశిక ద్వాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో శనివారం సాలకట్ల కైశిక ద్వాదశి ఆస్థానం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వేకువజామున శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ ఉగ్రశ్రీనివాసమూర్తి ఆలయ మాడ వీధుల్లో భక్తులను కటాక్షించారు. అనంతరం స్వామి, అమ్మవార్లను బంగారు వాకిలి చెంత వేంచేపు చేసి అర్చకులు పురాణ పఠనంతో కైశిక ద్వాదశి ఆస్థానాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ఏడాదిలో కైశిక ద్వాదశి ఒక్క రోజు మాత్రమే వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో సూర్యోదయానికి ముందు ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి ఊరేగింపు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ ఉత్సవంలో భక్తులు పెద్దఎత్తున పాల్గొన్నారు. స్వామివారికి కర్పూర హారతులు పట్టారు. కార్యక్రమంలో తిరుమల శ్రీశ్రీశ్రీ పెద్ద జీయర్ స్వామి, శ్రీశ్రీశ్రీ చిన్నజీయర్ స్వామి, టీటీడీ సాధికారిక మండలి ఛైర్మన్, టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, జేఈవో డాక్టర్ శరత్, సీవీఎస్వో మురళీకృష్ణ, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.