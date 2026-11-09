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కడప జువైనల్ హోంలో ఘనంగా దీపావళి వేడుకలు

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జువైనల్ హోంలో దీపావళి వేడుకలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 9, 2026 at 5:37 PM IST

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Kadapa Juvenile Home Diwali Celebrations : వైఎస్సార్​ కడపలోని ప్రభుత్వ జువైనల్ హోంలో దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఇక్కడున్న విద్యార్థులందరూ తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉంటారు. దీంతో వారు కూడా సరదాగా అందరి పిల్లల వలే దీపావళి జరుపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆశ రేఖ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు నాగవేణి వారికి బాణసంచా అందజేశారు. అంతేకాక వారితో కలిపి పండగను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. చిన్నారులు కూడా ఎంతో సంతోషంగా కేరింతలు కొడుతూ టపాసులను కాల్చారు. తద్వారా తాము కూడా సమాజంలో భాగమేననే భావనతో పాటు భవిష్యత్​లో మంచి పౌరులుగా మారాలనే ఆశను చిన్నారుల్లో చిగురింపజేశారు.

ఆశ రేఖ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు నాగవేణి ప్రతి ఏడాది వలే ఈ సంవత్సరం కూడా పిల్లలకు అందజేయడం పట్ల అధికారులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. నాగవేణి చిరుద్యోగి అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడి చిన్నారులకు తన జీతంలో డబ్బులను వెచ్చించి టపాసులు కొనుగోలు చేయడం గొప్ప విషయమన్నారు. ఈ మేరకు ఆమెను అధికారులు అభినందించారు.

Kadapa Juvenile Home Diwali Celebrations : వైఎస్సార్​ కడపలోని ప్రభుత్వ జువైనల్ హోంలో దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఇక్కడున్న విద్యార్థులందరూ తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉంటారు. దీంతో వారు కూడా సరదాగా అందరి పిల్లల వలే దీపావళి జరుపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆశ రేఖ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు నాగవేణి వారికి బాణసంచా అందజేశారు. అంతేకాక వారితో కలిపి పండగను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. చిన్నారులు కూడా ఎంతో సంతోషంగా కేరింతలు కొడుతూ టపాసులను కాల్చారు. తద్వారా తాము కూడా సమాజంలో భాగమేననే భావనతో పాటు భవిష్యత్​లో మంచి పౌరులుగా మారాలనే ఆశను చిన్నారుల్లో చిగురింపజేశారు.

ఆశ రేఖ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు నాగవేణి ప్రతి ఏడాది వలే ఈ సంవత్సరం కూడా పిల్లలకు అందజేయడం పట్ల అధికారులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. నాగవేణి చిరుద్యోగి అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడి చిన్నారులకు తన జీతంలో డబ్బులను వెచ్చించి టపాసులు కొనుగోలు చేయడం గొప్ప విషయమన్నారు. ఈ మేరకు ఆమెను అధికారులు అభినందించారు.

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TAGGED:

KADAPA DIWALI CELEBRATIONS 2026
KADAPA JUVENILE HOME DIWALI
JUVENILE HOME DIWALI CELEBRATIONS
కడప జువైనల్ హోంలో దీపావళి వేడుకలు
KADAPA DEEPAVALI CELEBRATIONS 2026

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