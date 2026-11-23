కడప నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తా: మేయర్ మట్లి సువర్ణ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 6:33 PM IST
Kadapa First Woman Mayor Suvarna : కడప నగరపాలక సంస్థపై పసుపు జెండా రెపరెపలాడింది. కడప నగరపాలక సంస్థలో నవశకం ప్రారంభమైంది. మొట్టమొదటి మహిళ మేయర్గా మట్లి సువర్ణ ప్రమాణా స్వీకారం చేశారు. కడప మేయర్ పీఠాన్ని మొదటిసారిగా టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. కడప మొదటి మహిళా మేయర్గా సువర్ణ నిలిచారు. కడప నగరాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తానని అన్నారు. తనపై నమ్మకంతో ఎంతో పెద్ద బాధ్యతను అప్పగించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు, మంత్రి లోకేశ్కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. గతంలో ఎవరూ చేయని విధంగా కడప నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తానని చెప్పారు. మేయర్ పదవిని బాధ్యతగా స్వీకరిస్తున్నానని సువర్ణ తెలియజేశారు. ఇంతటి ఘన విజయాన్ని అందించిన కడప ప్రజలకు పేరుపేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటానని అన్నారు. మహిళ సాధికారతకు న్యాయం చేస్తానని ఆమె తెలిపారు. నగరంలోని పరిశుభ్రత, నాణ్యమైన రోడ్లు, డ్రైనేజీ, శానిటైజేషన్పై మొదటి దశలోనే చర్యలు తీసుకుంటానని సువర్ణ తెలియజేశారు.
Kadapa First Woman Mayor Suvarna : కడప నగరపాలక సంస్థపై పసుపు జెండా రెపరెపలాడింది. కడప నగరపాలక సంస్థలో నవశకం ప్రారంభమైంది. మొట్టమొదటి మహిళ మేయర్గా మట్లి సువర్ణ ప్రమాణా స్వీకారం చేశారు. కడప మేయర్ పీఠాన్ని మొదటిసారిగా టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. కడప మొదటి మహిళా మేయర్గా సువర్ణ నిలిచారు. కడప నగరాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తానని అన్నారు. తనపై నమ్మకంతో ఎంతో పెద్ద బాధ్యతను అప్పగించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు, మంత్రి లోకేశ్కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. గతంలో ఎవరూ చేయని విధంగా కడప నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తానని చెప్పారు. మేయర్ పదవిని బాధ్యతగా స్వీకరిస్తున్నానని సువర్ణ తెలియజేశారు. ఇంతటి ఘన విజయాన్ని అందించిన కడప ప్రజలకు పేరుపేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటానని అన్నారు. మహిళ సాధికారతకు న్యాయం చేస్తానని ఆమె తెలిపారు. నగరంలోని పరిశుభ్రత, నాణ్యమైన రోడ్లు, డ్రైనేజీ, శానిటైజేషన్పై మొదటి దశలోనే చర్యలు తీసుకుంటానని సువర్ణ తెలియజేశారు.