తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 2:46 PM IST
Justice NV Ramana Visits Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ఇవాళ వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణతో పాటు తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలపై భగవంతుని ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని భట్టి విక్రమార్క ఆకాంక్షించారు.
అదేవిధంగా శ్రీవారిని కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం పరమేశ్వర్లు, తెలంగాణకు చెందిన గోరేటి వెంకన్న, ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్ రెడ్డిలు వేర్వేరుగా స్వామివారిని దర్శించుకొని, మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానంతరం వారికి పండితులు వేదాశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.
శ్రీవారి సేవలో కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి: తిరుమల శ్రీవారిని కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి దర్శించుకున్నారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మహాద్వారం వద్దకు చేరుకున్న ఆయనకు టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి, అర్చకులు స్వాగతం పలికారు. ఆలయంలోకి వెళ్లిన సరస్వతి స్వామి మూలవిరాట్టును దర్శించుకొని, మెుక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం తర్వాత ఈవో, అదనపు ఈవోలు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.
Justice NV Ramana Visits Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ఇవాళ వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణతో పాటు తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలపై భగవంతుని ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని భట్టి విక్రమార్క ఆకాంక్షించారు.
అదేవిధంగా శ్రీవారిని కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం పరమేశ్వర్లు, తెలంగాణకు చెందిన గోరేటి వెంకన్న, ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్ రెడ్డిలు వేర్వేరుగా స్వామివారిని దర్శించుకొని, మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానంతరం వారికి పండితులు వేదాశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.
శ్రీవారి సేవలో కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి: తిరుమల శ్రీవారిని కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి దర్శించుకున్నారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మహాద్వారం వద్దకు చేరుకున్న ఆయనకు టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి, అర్చకులు స్వాగతం పలికారు. ఆలయంలోకి వెళ్లిన సరస్వతి స్వామి మూలవిరాట్టును దర్శించుకొని, మెుక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం తర్వాత ఈవో, అదనపు ఈవోలు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.