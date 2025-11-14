Bihar Election Results 2025

LIVE : జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక ఫలితాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - JUBILEE HILLS BYPOLL RESULTS LIVE

November 14, 2025

Jubilee Hills bypoll Results Live : ఈ నెల 11వ తేదీన జరిగిన జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఓట్ల లెక్కింపు ఉదయం 8 గంటల నుంచి యూసఫ్​గూడలోని కోట్ల విజయభాస్కర్​ రెడ్డి ఇండోర్​ స్టేడియంలో జరుగుతోంది. 42 టేబుల్స్​ ద్వారా​ పది రౌండ్లలో ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తి చేయనున్నారు. నియోజకవర్గంలో దాదాపు 4 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉండగా, 50 శాతం ఓట్లు పోల్​ అయ్యాయి. వారిలో పురుష ఓటర్లు 99,771 మంది, మహిళా ఓటర్లు 94,855 మంది, ఇతరులు ఐదుగురు ఓట్లు వేసినట్లు స్పష్టమైంది. ఆశించిన స్థాయిలో పోలింగ్​ శాతం పెరగకపోవడంతో ఫలితాలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. 

ఎవరికి వారు తామంటే తాము గెలుస్తామని బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్​ పార్టీలు ధీమాగా ఉన్నాయి. కౌంటింగ్​ కేంద్రం వద్ద పోలీసు యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయి కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లను చేసింది. ఈ ఉప ఎన్నికపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇప్పుడు కౌంటింగ్​ సరళిని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

