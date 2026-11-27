మార్కెట్ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం - తడిసి ముద్దైన 1500 క్వింటాళ్ల వరి ధాన్యం
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Published : November 27, 2026 at 1:18 PM IST
సంగారెడ్డి జిల్లా జోగిపేటలో గురువారం రాత్రి వర్షం రెండున్నర గంటల పాటు ఏకధాటిగా కురిసింది. వర్షానికి పట్టణంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ ప్లాట్ ఫాంపై రైతులు ఆరబెట్టుకున్న వరి ధాన్యం తడిసి ముద్దైయ్యింది. దాదాపు 150 మీటర్ల దూరం వరకు ధాన్యం కొట్టుకోపోయింది. ఎండిన ధాన్యాన్ని రైతులు బస్తాలలో నింపి పెట్టగా వరదలో ధాన్యం బస్తాలు అడుగు భాగంలో తడిసిపోయాయి. గత 20 రోజులుగా 12 మంది రైతులు దాదాపు 1500 వందల క్వింటాళ్ల ధాన్యం ఆరబెట్టుకున్నారు. తేమ శాతం వచ్చిన ధాన్యాన్ని బస్తాల్లో నిలువ చేసి పెట్టారు. రాత్రి ఒక్కసారిగా వర్షం రావడంతో ధాన్యం బస్తాలు పూర్తిగా తడిసిపోయాయి. ధాన్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి వ్యవసాయ మార్కెట్ సిబ్బంది టార్పలీన్ కవర్లు అడిగితే ఇవ్వలేదని రైతులు ఆవేదనం వ్యక్తం చేశారు. సకాలంలో టార్పలీన్లను అందిస్తే తమ ధాన్యం సురక్షితంగా ఉండేదని వారు వాపోయారు. ఇదే విషయాన్ని రాత్రి ఓ రైతు ఉన్నతాధికారులకు దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో అప్పుడు మార్కెట్ సిబ్బంది చినిగిపోయి, రంధ్రాలు పడిన టార్పలీన్లను అందించినట్లు జగదీశ్వర్ అనే రైతు తెలిపారు.
సంగారెడ్డి జిల్లా జోగిపేటలో గురువారం రాత్రి వర్షం రెండున్నర గంటల పాటు ఏకధాటిగా కురిసింది. వర్షానికి పట్టణంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ ప్లాట్ ఫాంపై రైతులు ఆరబెట్టుకున్న వరి ధాన్యం తడిసి ముద్దైయ్యింది. దాదాపు 150 మీటర్ల దూరం వరకు ధాన్యం కొట్టుకోపోయింది. ఎండిన ధాన్యాన్ని రైతులు బస్తాలలో నింపి పెట్టగా వరదలో ధాన్యం బస్తాలు అడుగు భాగంలో తడిసిపోయాయి. గత 20 రోజులుగా 12 మంది రైతులు దాదాపు 1500 వందల క్వింటాళ్ల ధాన్యం ఆరబెట్టుకున్నారు. తేమ శాతం వచ్చిన ధాన్యాన్ని బస్తాల్లో నిలువ చేసి పెట్టారు. రాత్రి ఒక్కసారిగా వర్షం రావడంతో ధాన్యం బస్తాలు పూర్తిగా తడిసిపోయాయి. ధాన్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి వ్యవసాయ మార్కెట్ సిబ్బంది టార్పలీన్ కవర్లు అడిగితే ఇవ్వలేదని రైతులు ఆవేదనం వ్యక్తం చేశారు. సకాలంలో టార్పలీన్లను అందిస్తే తమ ధాన్యం సురక్షితంగా ఉండేదని వారు వాపోయారు. ఇదే విషయాన్ని రాత్రి ఓ రైతు ఉన్నతాధికారులకు దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో అప్పుడు మార్కెట్ సిబ్బంది చినిగిపోయి, రంధ్రాలు పడిన టార్పలీన్లను అందించినట్లు జగదీశ్వర్ అనే రైతు తెలిపారు.