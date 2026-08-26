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తక్కువ ఖర్చుతో విదేశీ విద్య - బీటెక్‌ JNTUKలో మాస్టర్స్​ స్వీడన్‌లో! - JNTUK BTH SWEDEN COURSE

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స్వీడన్‌ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్‌ అర్హతలు, పూర్తి వివరాలు ఇవే! (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 1:03 PM IST

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JNTUK BTH Sweden Program : విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించి గ్లోబల్‌ కెరీర్‌ సాధించాలనేది ఎంతోమంది యువత కల. అయితే లక్షలాది రూపాయల ఖర్చు, వీసా ప్రక్రియలు, మారుతున్న అంతర్జాతీయ నిబంధనల వల్ల చాలామంది వెనకడుగేస్తున్నారు. అలాంటి పేద, మధ్య తరగతి విద్యార్థులకు కాకినాడ జేఎన్​టీయూ ఒక మంచి అవకాశం అందిస్తోంది. స్వీడన్‌కు చెందిన బ్లెకింజ్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీతో కలిసి ఇంటిగ్రేటెడ్ డబుల్‌ డిగ్రీ మాస్టర్‌ ప్రోగ్రామ్‌ను అమలు చేస్తోంది. 

ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో భాగంగా మూడున్నరేళ్లు కాకినాడలో బీటెక్ విద్యను అభ్యసించి అనంతరం ఒకటిన్నరేళ్లు స్వీడన్‌లో మాస్టర్స్ విద్యతో పాటు ప్రాక్టికల్స్, రీసెర్చ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా విదేశాల్లో ప్రత్యేకంగా ఎంఎస్ చేసేందుకు అయ్యే ఖర్చుతో పోలిస్తే తక్కువ వ్యయంతోనే ఈ డిగ్రీలను పూర్తిచేసే అవకాశం ఉండటం ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రత్యేకత. కోర్సు పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు స్వీడన్ నుంచి ఎంఎస్ సర్టిఫికెట్‌తో పాటు జేఎన్​టీయూ నుంచి బీటెక్, ఎంటెక్ సర్టిఫికెట్లు అందనున్నాయి. మరి ఈ కోర్సు విశేషాలు, అర్హతలు, విద్యార్థులకు అందే ప్రయోజనాల గురించి వర్సిటీ ఛాన్స్​లర్‌ ప్రొఫెసర్‌ సీఎస్​ఆర్​కే ప్రసాద్‌ మాటల్లోనే విందాం.

JNTUK BTH Sweden Program : విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించి గ్లోబల్‌ కెరీర్‌ సాధించాలనేది ఎంతోమంది యువత కల. అయితే లక్షలాది రూపాయల ఖర్చు, వీసా ప్రక్రియలు, మారుతున్న అంతర్జాతీయ నిబంధనల వల్ల చాలామంది వెనకడుగేస్తున్నారు. అలాంటి పేద, మధ్య తరగతి విద్యార్థులకు కాకినాడ జేఎన్​టీయూ ఒక మంచి అవకాశం అందిస్తోంది. స్వీడన్‌కు చెందిన బ్లెకింజ్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీతో కలిసి ఇంటిగ్రేటెడ్ డబుల్‌ డిగ్రీ మాస్టర్‌ ప్రోగ్రామ్‌ను అమలు చేస్తోంది. 

ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో భాగంగా మూడున్నరేళ్లు కాకినాడలో బీటెక్ విద్యను అభ్యసించి అనంతరం ఒకటిన్నరేళ్లు స్వీడన్‌లో మాస్టర్స్ విద్యతో పాటు ప్రాక్టికల్స్, రీసెర్చ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా విదేశాల్లో ప్రత్యేకంగా ఎంఎస్ చేసేందుకు అయ్యే ఖర్చుతో పోలిస్తే తక్కువ వ్యయంతోనే ఈ డిగ్రీలను పూర్తిచేసే అవకాశం ఉండటం ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రత్యేకత. కోర్సు పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు స్వీడన్ నుంచి ఎంఎస్ సర్టిఫికెట్‌తో పాటు జేఎన్​టీయూ నుంచి బీటెక్, ఎంటెక్ సర్టిఫికెట్లు అందనున్నాయి. మరి ఈ కోర్సు విశేషాలు, అర్హతలు, విద్యార్థులకు అందే ప్రయోజనాల గురించి వర్సిటీ ఛాన్స్​లర్‌ ప్రొఫెసర్‌ సీఎస్​ఆర్​కే ప్రసాద్‌ మాటల్లోనే విందాం.

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TAGGED:

JNTUK BTH SWEDEN PROGRAM
JNTUK DOUBLE DEGREE MASTERS PROGRAM
JNTUK DOUBLE DEGREE PROGRAM
JNTUK BTH SWEDEN COURSE
JNTUK SWEDEN INTEGRATED COURSE

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