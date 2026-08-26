తక్కువ ఖర్చుతో విదేశీ విద్య - బీటెక్ JNTUKలో మాస్టర్స్ స్వీడన్లో! - JNTUK BTH SWEDEN COURSE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 1:03 PM IST
JNTUK BTH Sweden Program : విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించి గ్లోబల్ కెరీర్ సాధించాలనేది ఎంతోమంది యువత కల. అయితే లక్షలాది రూపాయల ఖర్చు, వీసా ప్రక్రియలు, మారుతున్న అంతర్జాతీయ నిబంధనల వల్ల చాలామంది వెనకడుగేస్తున్నారు. అలాంటి పేద, మధ్య తరగతి విద్యార్థులకు కాకినాడ జేఎన్టీయూ ఒక మంచి అవకాశం అందిస్తోంది. స్వీడన్కు చెందిన బ్లెకింజ్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీతో కలిసి ఇంటిగ్రేటెడ్ డబుల్ డిగ్రీ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ను అమలు చేస్తోంది.
ఈ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా మూడున్నరేళ్లు కాకినాడలో బీటెక్ విద్యను అభ్యసించి అనంతరం ఒకటిన్నరేళ్లు స్వీడన్లో మాస్టర్స్ విద్యతో పాటు ప్రాక్టికల్స్, రీసెర్చ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా విదేశాల్లో ప్రత్యేకంగా ఎంఎస్ చేసేందుకు అయ్యే ఖర్చుతో పోలిస్తే తక్కువ వ్యయంతోనే ఈ డిగ్రీలను పూర్తిచేసే అవకాశం ఉండటం ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రత్యేకత. కోర్సు పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు స్వీడన్ నుంచి ఎంఎస్ సర్టిఫికెట్తో పాటు జేఎన్టీయూ నుంచి బీటెక్, ఎంటెక్ సర్టిఫికెట్లు అందనున్నాయి. మరి ఈ కోర్సు విశేషాలు, అర్హతలు, విద్యార్థులకు అందే ప్రయోజనాల గురించి వర్సిటీ ఛాన్స్లర్ ప్రొఫెసర్ సీఎస్ఆర్కే ప్రసాద్ మాటల్లోనే విందాం.
JNTUK BTH Sweden Program : విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించి గ్లోబల్ కెరీర్ సాధించాలనేది ఎంతోమంది యువత కల. అయితే లక్షలాది రూపాయల ఖర్చు, వీసా ప్రక్రియలు, మారుతున్న అంతర్జాతీయ నిబంధనల వల్ల చాలామంది వెనకడుగేస్తున్నారు. అలాంటి పేద, మధ్య తరగతి విద్యార్థులకు కాకినాడ జేఎన్టీయూ ఒక మంచి అవకాశం అందిస్తోంది. స్వీడన్కు చెందిన బ్లెకింజ్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీతో కలిసి ఇంటిగ్రేటెడ్ డబుల్ డిగ్రీ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ను అమలు చేస్తోంది.
ఈ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా మూడున్నరేళ్లు కాకినాడలో బీటెక్ విద్యను అభ్యసించి అనంతరం ఒకటిన్నరేళ్లు స్వీడన్లో మాస్టర్స్ విద్యతో పాటు ప్రాక్టికల్స్, రీసెర్చ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా విదేశాల్లో ప్రత్యేకంగా ఎంఎస్ చేసేందుకు అయ్యే ఖర్చుతో పోలిస్తే తక్కువ వ్యయంతోనే ఈ డిగ్రీలను పూర్తిచేసే అవకాశం ఉండటం ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రత్యేకత. కోర్సు పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు స్వీడన్ నుంచి ఎంఎస్ సర్టిఫికెట్తో పాటు జేఎన్టీయూ నుంచి బీటెక్, ఎంటెక్ సర్టిఫికెట్లు అందనున్నాయి. మరి ఈ కోర్సు విశేషాలు, అర్హతలు, విద్యార్థులకు అందే ప్రయోజనాల గురించి వర్సిటీ ఛాన్స్లర్ ప్రొఫెసర్ సీఎస్ఆర్కే ప్రసాద్ మాటల్లోనే విందాం.