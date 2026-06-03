ETV Bharat / Videos

ఐటీఐ విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్​ - జర్మనీలో ఉద్యోగం కోసం ఉచిత శిక్షణ, వసతి - JNTU GV GERMANY JOBS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
జేఎన్టీయూ గురజాడ విశ్వవిద్యాలయం కల్పిస్తున్న ఉద్యోగ అవకాశాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 8:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

JNTU-GV Providing Jobs In Germany Jobs: ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు విజయనగరం జేఎన్టీయూ గురజాడ (JNTU-GV) విశ్వవిద్యాలయం ఒక సువర్ణావకాశాన్ని అందిస్తోంది. సొంత దేశంలోనే కాకుండా ఏకంగా విదేశాల్లో స్థిరపడేలా ఒక సరికొత్త మార్గాన్ని సుగమం చేసింది. ఐటీఐ అభ్యర్థులకు జర్మనీలో భారీ జీతాలతో కూడిన ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు యూనివర్సిటీ సిద్ధమైంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రముఖ ఇండో-జర్మన్ సింక్రోనైజేషన్ (Indo-Euro Synchronization) సంస్థతో జేఎన్టీయూ గురజాడ కీలక ఒప్పందం (MoU) కుదుర్చుకుంది. ఈ పథకానికి ఎంపికైన విద్యార్థులకు జర్మనీ వెళ్లేందుకు అవసరమైన జర్మన్ భాషా శిక్షణను A2 లెవెల్​ వరకు పూర్తిగా ఉచితంగా అందించనున్నారు. శిక్షణ కాలంలో విద్యార్థులకు ఉచిత వసతి భోజన సౌకర్యాలను కూడా యూనివర్సిటీ కల్పిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా జేఎన్టీయూ వీసీ వి.వి. సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ "ఐటీఐ పూర్తి చేసిన విద్యార్థుల కలల ప్రయాణానికి ఈ ఒప్పందం ఒక సరికొత్త వేదిక. ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద ఎంపికై, జర్మన్ భాషా శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారు జర్మనీలో నెలకు రూ. 3 లక్షల వరకు వేతనం పొందే అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో లభించే ఈ అవకాశాన్ని అర్హులైన అభ్యర్థులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి" అని పిలుపునిచ్చారు.

JNTU-GV Providing Jobs In Germany Jobs: ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు విజయనగరం జేఎన్టీయూ గురజాడ (JNTU-GV) విశ్వవిద్యాలయం ఒక సువర్ణావకాశాన్ని అందిస్తోంది. సొంత దేశంలోనే కాకుండా ఏకంగా విదేశాల్లో స్థిరపడేలా ఒక సరికొత్త మార్గాన్ని సుగమం చేసింది. ఐటీఐ అభ్యర్థులకు జర్మనీలో భారీ జీతాలతో కూడిన ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు యూనివర్సిటీ సిద్ధమైంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రముఖ ఇండో-జర్మన్ సింక్రోనైజేషన్ (Indo-Euro Synchronization) సంస్థతో జేఎన్టీయూ గురజాడ కీలక ఒప్పందం (MoU) కుదుర్చుకుంది. ఈ పథకానికి ఎంపికైన విద్యార్థులకు జర్మనీ వెళ్లేందుకు అవసరమైన జర్మన్ భాషా శిక్షణను A2 లెవెల్​ వరకు పూర్తిగా ఉచితంగా అందించనున్నారు. శిక్షణ కాలంలో విద్యార్థులకు ఉచిత వసతి భోజన సౌకర్యాలను కూడా యూనివర్సిటీ కల్పిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా జేఎన్టీయూ వీసీ వి.వి. సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ "ఐటీఐ పూర్తి చేసిన విద్యార్థుల కలల ప్రయాణానికి ఈ ఒప్పందం ఒక సరికొత్త వేదిక. ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద ఎంపికై, జర్మన్ భాషా శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారు జర్మనీలో నెలకు రూ. 3 లక్షల వరకు వేతనం పొందే అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో లభించే ఈ అవకాశాన్ని అర్హులైన అభ్యర్థులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి" అని పిలుపునిచ్చారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

FREE GERMAN LANGUAGE COACHING
GERMANY COUNTRY JOBS FOR IIT
ITI INTERNATIONAL JOBS
ఐటీఐ జెర్మనీ​ ఉద్యోగాలు
JNTU GV GERMANY JOBS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Dance Master Pandu Health Bulletin Release

డ్యాన్స్‌ మాస్టర్ పండు రెండు కాళ్లకు తీవ్రగాయాలు - కోలుకునేందుకు 4-6 నెలలు: వైద్యులు

June 3, 2026 at 8:46 PM IST
Indrakeeladri Hundi Income

ఇంద్రకీలాద్రిపై హుండీ లెక్కింపు - 16 రోజుల్లో రూ.3.41 కోట్ల ఆదాయం

June 3, 2026 at 8:39 PM IST
Mana Badi Pilustundi Promotional Song

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 'బడి పిలుస్తోంది' సాంగ్​ - ఆవిష్కరించిన విద్యాశాఖ కమిషనర్

June 3, 2026 at 2:55 PM IST
Heavy Gold Theft In Narasaraopeta

నరసరావుపేటలో భారీ చోరీ - సుమారు రూ.80 లక్షల బంగారాన్ని దోచేసిన దుండగులు

June 3, 2026 at 2:03 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.