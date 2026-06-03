ఐటీఐ విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - జర్మనీలో ఉద్యోగం కోసం ఉచిత శిక్షణ, వసతి - JNTU GV GERMANY JOBS
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 8:47 PM IST
JNTU-GV Providing Jobs In Germany Jobs: ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు విజయనగరం జేఎన్టీయూ గురజాడ (JNTU-GV) విశ్వవిద్యాలయం ఒక సువర్ణావకాశాన్ని అందిస్తోంది. సొంత దేశంలోనే కాకుండా ఏకంగా విదేశాల్లో స్థిరపడేలా ఒక సరికొత్త మార్గాన్ని సుగమం చేసింది. ఐటీఐ అభ్యర్థులకు జర్మనీలో భారీ జీతాలతో కూడిన ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు యూనివర్సిటీ సిద్ధమైంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రముఖ ఇండో-జర్మన్ సింక్రోనైజేషన్ (Indo-Euro Synchronization) సంస్థతో జేఎన్టీయూ గురజాడ కీలక ఒప్పందం (MoU) కుదుర్చుకుంది. ఈ పథకానికి ఎంపికైన విద్యార్థులకు జర్మనీ వెళ్లేందుకు అవసరమైన జర్మన్ భాషా శిక్షణను A2 లెవెల్ వరకు పూర్తిగా ఉచితంగా అందించనున్నారు. శిక్షణ కాలంలో విద్యార్థులకు ఉచిత వసతి భోజన సౌకర్యాలను కూడా యూనివర్సిటీ కల్పిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా జేఎన్టీయూ వీసీ వి.వి. సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ "ఐటీఐ పూర్తి చేసిన విద్యార్థుల కలల ప్రయాణానికి ఈ ఒప్పందం ఒక సరికొత్త వేదిక. ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద ఎంపికై, జర్మన్ భాషా శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారు జర్మనీలో నెలకు రూ. 3 లక్షల వరకు వేతనం పొందే అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో లభించే ఈ అవకాశాన్ని అర్హులైన అభ్యర్థులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి" అని పిలుపునిచ్చారు.
JNTU-GV Providing Jobs In Germany Jobs: ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు విజయనగరం జేఎన్టీయూ గురజాడ (JNTU-GV) విశ్వవిద్యాలయం ఒక సువర్ణావకాశాన్ని అందిస్తోంది. సొంత దేశంలోనే కాకుండా ఏకంగా విదేశాల్లో స్థిరపడేలా ఒక సరికొత్త మార్గాన్ని సుగమం చేసింది. ఐటీఐ అభ్యర్థులకు జర్మనీలో భారీ జీతాలతో కూడిన ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు యూనివర్సిటీ సిద్ధమైంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రముఖ ఇండో-జర్మన్ సింక్రోనైజేషన్ (Indo-Euro Synchronization) సంస్థతో జేఎన్టీయూ గురజాడ కీలక ఒప్పందం (MoU) కుదుర్చుకుంది. ఈ పథకానికి ఎంపికైన విద్యార్థులకు జర్మనీ వెళ్లేందుకు అవసరమైన జర్మన్ భాషా శిక్షణను A2 లెవెల్ వరకు పూర్తిగా ఉచితంగా అందించనున్నారు. శిక్షణ కాలంలో విద్యార్థులకు ఉచిత వసతి భోజన సౌకర్యాలను కూడా యూనివర్సిటీ కల్పిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా జేఎన్టీయూ వీసీ వి.వి. సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ "ఐటీఐ పూర్తి చేసిన విద్యార్థుల కలల ప్రయాణానికి ఈ ఒప్పందం ఒక సరికొత్త వేదిక. ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద ఎంపికై, జర్మన్ భాషా శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారు జర్మనీలో నెలకు రూ. 3 లక్షల వరకు వేతనం పొందే అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో లభించే ఈ అవకాశాన్ని అర్హులైన అభ్యర్థులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి" అని పిలుపునిచ్చారు.