జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే నా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చిచ్చుపెట్టడం ఏంటి? : జీవన్ రెడ్డి - CONGRESS WAR IN JAGTIAL
Published : February 4, 2026 at 4:33 PM IST
Jeevan Reddy Anger On Jagtial MLA Sanjay : జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్కి మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఆయన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేనని చెప్పుకుంటూ ఆ పార్టీ వ్యవ్రాహాలు చూసుకోక కాంగ్రెస్లో చిచ్చు పెట్టడం ఏంటి? అని మండిపడ్డారు. ఇప్పటికైనా నువ్వు ఏ పార్టీలో ఉన్నావో గుర్తుకు తెచ్చుకున్నావని, ఇకనైనా క్రమశిక్షణ కలిగిన నాయకుడిగా రాజ్యాంగ నిబంధనల మేరకు మన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ కొనసాగాలని సూచించారు. అభివృద్ధి అంటే పక్కవారికి కన్నమేయడమేనా? అని విమర్శించారు. డాక్టర్ సంజయ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీలోనే ఉన్నట్లు స్పీకర్ ప్రకటించిన విషయం తెలుసుకుని ఆయన విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడారు. సంజయ్ అభివృద్ధి కోసం సీఎంతో కలిసి పనిచేస్తున్నానని చెప్పి 20 నెలలు దాటిందన్నారు. ఈ 20 నెలల్లో ఒక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని చేసినా దాన్ని చూపించాలని సవాల్ విసిరారు. పార్టీ ఫిరాయింపు ఆరోపణలపై స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు చెప్పిన ఆయన తీర్పు వచ్చిన తరుణంలోనైనా ఆయన వ్యవహారశైలి మార్చుకుంటే మంచిదన్నారు.
